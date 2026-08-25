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Cəmiyyət

Yevlaxda ağır qəza: 72 yaşlı motosiklet sürücüsü öldü

First News Media10:18 - 25 / 08 / 2026
Yevlaxda ağır qəza: 72 yaşlı motosiklet sürücüsü öldü

Yevlaxda ağır yol qəzası baş verib.

1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, hadisə avqustun 23-ü saat 11 radələrində qeydə alınıb.

2005-ci il təvəllüdlü Nazim İsayev “VAZ 2106” markalı avtomobillə Yevlax şəhəri Füzuli küçəsi ilə hərəkətdə olarkən 1954-cü il təvəllüdlü Kərimov Mahmud Talıb oğlunun idarə etdiyi “Muravey” markalı motosikletlə toqquşub.

Nəticədə, M.Kərimov beyin silkələnməsi və kəllə sümüyünün sınığı xəsarətləri alaraq Yevlax ŞMX-yə daxil olub. O, bir gün sonra vəfat edib.

Faktla bağlı Yevlax RPŞ-də cinayət işi başlanaraq istintaqı aparılır.

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