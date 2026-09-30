 “PAŞA Holding” AFAQ layihəsinə dəstəyini davam etdirir - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

“PAŞA Holding” AFAQ layihəsinə dəstəyini davam etdirir - FOTO

1news Redaksiyası17:32 - Bu gün
“PAŞA Holding” AFAQ layihəsinə dəstəyini davam etdirir - FOTO

“PAŞA Holding” kənd təsərrüfatında qadın sahibkarlığının inkişafına töhfə vermək məqsədilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən “Aqrar Fəaliyyətli Azərbaycan Qadınları” (AFAQ) layihəsinə dəstəyini davam etdirir.

AFAQ layihəsi kənd təsərrüfatı və aqrar dəyər zəncirində fəaliyyət göstərən qadınların bizneslərini inkişaf etdirmələrinə, bilik və bacarıqlarını artırmalarına, bazarlara çıxış imkanlarını genişləndirmələrinə və yeni iş imkanları yaratmalarına dəstək olmaq məqsədi daşıyır. Layihə çərçivəsində qadın fermerlərə biznes fəaliyyətlərinin genişləndirilməsi və dayanıqlı inkişafının təmin edilməsi üçün müxtəlif istiqamətlər üzrə dəstək göstərilir.

Layihənin əsas istiqamətlərinə konsultasiya dəstəyi, bilik və bacarıqların artırılması, marketinq və satış imkanlarının genişləndirilməsi, eləcə də texniki dəstək daxildir. Bununla yanaşı, iştirakçıların biznes, marketinq və elektron ticarət sahəsində bilik və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir.

AFAQ layihəsi qadınların kənd təsərrüfatında sahibkarlıq fəaliyyətinə cəlb olunmasını təşviq etməklə yanaşı, kənd yerlərində məşğulluq imkanlarının artırılmasına, yerli icmaların sosial rifahının yaxşılaşdırılmasına və qadınların iqtisadi fəallığının gücləndirilməsinə töhfə verir.

AFAQ layihəsinin fəaliyyət miqyası illər ərzində əhəmiyyətli dərəcədə genişlənib. 2020-ci ildə layihə çərçivəsində 32 qadın fermerə dəstək göstərildiyi halda, 2025-ci ildə bu göstərici 110 fermerə çatıb ki, bu da ilk illə müqayisədə 3 dəfədən çox artım deməkdir. Eyni zamanda, layihənin 2026-cı ilin yanvar–sentyabr aylarını əhatə edən nəticələrinə əsasən, 76 fermerə maddi-texniki dəstək göstərilib və 88 qadın fermerin təsərrüfatına baxış keçirilib. Bu göstəricilər AFAQ-ın illər ərzində həm əhatə dairəsini, həm də qadın fermerlərə təqdim etdiyi dəstək imkanlarını genişləndirdiyini nümayiş etdirir.

Qeyd edək ki, qadınların səlahiyyətləndirilməsi mövzusu “PAŞA Holding”in KSM strategiyasında mühüm yer tutur. Bu istiqamətdə “PAŞA Holding” və onun törəmə şirkətləri tərəfindən müxtəlif layihələr həyata keçirilir ki, bunlara AFAQ, “Ana Sahibkar”, “Women Bazaar”, “Tənha anaların sosial inkişafına dəstək” və digər layihələr daxildir.

Paylaş:
81

Aktual

Mövqe

Bu, necə baş vermişdi? – Qərbi Azərbaycandan azərbaycanlıların deportasiyasının faciəli xronikası

İqtisadiyyat

Elektron pul köçürmələrində yeni hədd 50 min manat müəyyən edildi - Yeni QƏRAR - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Hərbçilərin əməkhaqları artırılır

Rəsmi

Prezident Birləşmiş Krallığın müdafiə üzrə dövlət nazirini qəbul edib - FOTO

Cəmiyyət

“McDonald’s Azərbaycan” Badamdar qəsəbəsində yeni restoran açıb - FOTO

“PAŞA Holding” AFAQ layihəsinə dəstəyini davam etdirir - FOTO

Azərbaycan və İran arasında hərbi sahədə əlaqələr müzakirə edilib

AQTA xəbərdarlıq edir: Antibiotikləri həkim məsləhəti olmadan qəbul etməyin

Redaktorun seçimi

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Dağ-mədən və metallurgiya strategiyasının iki əsas hədəfi  

Prezident İlham Əliyev II Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak edib - YENİLƏNİB

Xaricdə iş və müxtəlif vədlərlə dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

Azərbaycan Jurnalistlərinin IX qurultayı keçiriləcək

Son xəbərlər

“McDonald’s Azərbaycan” Badamdar qəsəbəsində yeni restoran açıb - FOTO

Bu gün, 18:46

Bu, necə baş vermişdi? – Qərbi Azərbaycandan azərbaycanlıların deportasiyasının faciəli xronikası

Bu gün, 18:05

“PAŞA Holding” AFAQ layihəsinə dəstəyini davam etdirir - FOTO

Bu gün, 17:32

Azərbaycan və İran arasında hərbi sahədə əlaqələr müzakirə edilib

Bu gün, 17:25

AQTA xəbərdarlıq edir: Antibiotikləri həkim məsləhəti olmadan qəbul etməyin

Bu gün, 17:23

Elektron pul köçürmələrində yeni hədd 50 min manat müəyyən edildi - Yeni QƏRAR - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:16

İranın Gürcüstandakı səfiri XİN-ə çağırılıb

Bu gün, 17:04

Azərbaycan və Özbəkistan MN arasında əməkdaşlıq planı imzalanıb

Bu gün, 17:03

Azərbaycan yeni mərmiatan dron istehsal edib

Bu gün, 16:56

Azərbaycan-BƏƏ hərbi-texniki əlaqələrinin inkişaf perspektivləri müzakirə edilib

Bu gün, 16:44

Maştağada saxta alkoqollu içkilərin satışı aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 16:40

Hərbçilərin əməkhaqları artırılır

Bu gün, 16:28

Azərbaycan boksçuları U-17 Avropa çempionatında iştirak edəcəklər

Bu gün, 16:22

Dilan Polat “Prezidenti təhqir etmə” ittihamı ilə saxlanıldı

Bu gün, 16:00

Azərbaycanlı qadının Lahorda zorakılığa məruz qalması ilə bağlı həbs olunanlar var - Komitədən açıqlama

Bu gün, 15:56

“Flydubai” İsrailə uçuşları dayandırdı – Təyyarədəki insident araşdırılır

Bu gün, 15:29

Prezident Birləşmiş Krallığın müdafiə üzrə dövlət nazirini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 15:28

Türkiyəli aktrisa Afra Saraçoğlunun narkotik testi pozitiv çıxıb

Bu gün, 15:20

Ombudsmanın maaşı 12 min manata qaldırılıb

Bu gün, 15:01

Qanun niyə Milli Məclisə geri qaytarıldı? - Prezidentin köməkçisi AÇIQLADI

Bu gün, 14:40
Bütün xəbərlər