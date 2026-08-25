Universitetə qəbul olan şəhid övladları - SİYAHI - FOTO
Bu il ali məktəblərə qəbul olan məzunlar arasında şəhid övladları da var.
1news.az ZƏFƏR Şəhid Ailələrinə Dəstək İctimai Birliyinə istinadən onların siyahısını təqdim edir:
1. Şəhid Baş çavuş Rəhimov Ruslanın övladı Rəhimzadə Elmir – Xəzər Universiteti, Turizm işinin təşkili (ingilis dilində), əyani
2. Şəhid Mayor Zamanov Sənanın övladı Zamanova Fidan – Bakı Dövlət Universiteti, Dövlət və ictimai münasibətlər fakültəsi
3. Şəhid Baş leytenant Nurzadə Rövşənin övladı Nurzadə Kənan – İsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Turizm fakültesi
4. Şəhid Baş leytenant Baxşəliyev Natiqin övladı Baxşəliyev Yunus – Türkiyə Akdeniz Universiteti
5. Şəhid Leytenant Niftəliyev Ceyhunun övladı Niftəliyeva Ayan – Azərbaycan Tibb Universiteti, Tibb, əyani
6.Şəhid Gizir Mikayılov Nahidin övladı Mikayılov Nicat – Bakı Mühəndislik Universiteti, Beynəlxalq ticarət və logistika, əyani
7. Şəhid Əsgər Muxtarov Talehin övladı Muxtarova Səbinə (Türkiyə Anadolu Universiteti)
8. Şəhid Əsgər Muxtarov Talehin övladı Muxtarlı Aydan (Gəncə Dövlət Universiteti, İqtisadiyyat, əyani)
9. Şəhid Baş gizir Süleymanov İlkinin övladı Mahirzadə Nuray – Bakı Dövlət Universiteti, Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyat), əyani
10. Şəhid Mayor Omarov Aqilin övladı Omarov Uğur – Azərbaycan İdman Akademiyası, Fiziki tərbiyə, əyani
11. Şəhid Mayor Əhədzadə İlkinin övladı Əhədzadə Fidan – Ada Universiteti, Biznesin idarə edilməsi (ingilis dilində), əyani
12. Şəhid Baş leytenant Həmidov Mixailin övladı Həmidli Mədinə – Bakı Dövlət Universiteti, Beynəlxalq münasibətlər, əyani
13.Şəhid Baş leytenant Novruzov Mirzənin övladı Novruzov Nihad – Çin Respublikası, Şimal-qərb Politexnik Universiteti
14. Şəhid Çavuş Sadıqov Vüqarın övladı Sadıqlı Yaşar – Azərbaycan Universiteti, Tarix, əyani
15. Şəhid Mayor Quliyev Rəşadın övladı Quliyev Muhəmmədəli – Mingəçevir Dövlət Universiteti, Marketinq, əyani
16. Şəhid Polkovnik- leytenant Hüseynov Rəşadın övladı Hüseynzadə Rəşidə – Bakı Avrasiya Universiteti, Regionşünaslıq (Avropa ölkələri üzrə), əyani
17. Şəhid Polkovnik – leytenant Qasımov Ramizin övladı Qasımova Gülay – Qərbi Kaspi Universiteti, Ekologiya mühəndisliyi, əyani
18. Şəhid Polkovnik – leytenant Musayev Sədinin övladı Musayev Süleyman – İsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Turizm Fakültesi
19. Şəhid Polkovnik – leytenant Ramaldanov Babəkin övladı Ramaldanov Ramaldan – Xəzər Universiteti, Komputer mühəndisliyi, əyani
20. Şəhid Polkovnik – leytenant Xəlilov Vidadinin övladı Xəlilzadə Zəhra – Bakı Dövlət Universiteti, Beynəlxalq münasibətlər, əyani
21. Şəhid MAXE Musayev Vüsalın övladı Musayeva Aysel (Gəncə Dövlət Universiteti, Biologiya müəllimliyi, əyani)
22. Şəhid Çavuş Hüseynov Anarın övladı Hüseynova Nuray – Azərbaycan Dillər Universiteti, Xarici dil müəllimliyi (ingilis dili üzrə), əyani
23. Şəhid Mayor Əliyev Elnurun övladı Əlizadə Elxan – Milli Aviasiya Akademiyası, İnformasiya texnologiyası, əyani
24. Şəhid MAXE Məmmədov Elşənin övladı Məmmədov Nihat – Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, Şərabçılıq, əyani
25. Şəhid Polkovnik – leytenant Mirzəyev Muradın övladı Mirzəzadə Nurlan – Macarıstan Respublikası, Corvinus Universiteti
26. Şəhid MAXE Əmrahov Eminin övladı Əmrahova Zərda – Xəzər Universiteti, Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı üzrə), əyani
27. Şəhid MAXE Tağıyev Rahimin övladı Tağızadə Nicat – Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, İnformasiya texnologiyaları, əyani
28. Şəhid Polkovnik – leytenant Məmmədov Sadiqin övladı Məmmədov Sənan – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Komputer mühəndisliyi, əyani
29. Şəhid Gizir Həmidov Orxanın övladı Həmidli Fərid – Azərbaycan İdman Akademiyası, Ümumi fiziki hazırlıq, əyani
30. Şəhid Polkovnik – leytenant Sadıqov Rəşadın övladı Sadıqov Nihad – Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Akademiyası
31. Şəhid Əsgər Məmmədov Elnurun övladı Məmmədov Vahid –Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitut
32. Şəhid Kapitan Cəfərov Elnurun övladı Cəfərov Məhəmməd – Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Akademiyası
33. Şəhid Polkovnik – leytenant Tağıyev Ruslanın övladı Tağızadə Fuad - Bakı Slavyan Universiteti, Regionşunaslıq, (Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə), əyani
34. Şəhid Ələsgərov Pərvizin övladı Ələsgərov Eşqin - Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitut