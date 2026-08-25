 Kərim Vəliyev Pakistan nümayəndə heyəti ilə görüşüb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Kərim Vəliyev Pakistan nümayəndə heyəti ilə görüşüb

First News Media15:52 - 25 / 08 / 2026
Kərim Vəliyev Pakistan nümayəndə heyəti ilə görüşüb

Azərbaycan Respublikasının müdafiə nazirinin birinci müavini – Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyev ölkəmizdə səfərdə olan Pakistan İslam Respublikasının Müdafiə Qüvvələri Qərargahının Xarici Hərbi Əməkdaşlıq Baş İdarəsinin rəisi general-mayor Məhəmməd İmran Xan Babarın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. 

1news.az xəbər verir ki, görüşdə ölkələrimiz arasında münasibətlərin dostluq və qardaşlığa söykəndiyini qeyd edən general-polkovnik K.Vəliyev strateji tərəfdaşlığımızın hazırkı vəziyyətindən məmnunluq ifadə edib. 

Baş Qərargah rəisi müdafiə qurumlarımızın rəhbər heyətləri arasında həyata keçirilən mütəmadi görüşlərin hərbi əlaqələrimizə yeni dinamika və məzmun qatdığını qeyd edib. 

Səmimi qəbula və göstərilən qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığını bildirən general-mayor M.İ.X.Babar qarşılıqlı görüşlərin ölkələrimizin ikitərəfli hərbi əməkdaşlığına müsbət töhfələr verdiyini bildirib.

Tərəflər, həmçinin hərbi təhsil, hərbi-texniki, birgə təlimlər və qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra digər məsələlər barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparıblar.

Paylaş:
93

Aktual

Rəsmi

Prezidentin filiz yataqları ilə bağlı Sərəncamı yeniləndi

Rəsmi

"Azəripək" "Azərxalça"ya birləşdirilib - Prezidentdən SƏRƏNCAM

Rəsmi

Formula 1 yarışları ilə bağlı viza prosedurları sadələşdirildi - SƏRƏNCAM

İqtisadiyyat

Laçında Azərbaycanla Ermənistan arasında elektrik enerjisinin idxalı və ixracı imkanları müzakirə edilib

Cəmiyyət

Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasında onlayn növbə sistemi istifadəyə verilib

Azərbaycanda mobil internetin sürəti 100 Mb/s-yə çatıb

Dələduzluqda ittiham olunan şəxs Qazaxıstandan Azərbaycana ekstradisiya edilib

Ermənistanda hökumətin 2031-ci ilədək olan proqramı təsdiqlənib

Redaktorun seçimi

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Bakıda uşaq xəstəxanasında antisanitar vəziyyət - FOTO

9, 21 və 27 saylı poliklinikalarda işçilərin narahatlığı: “Bizi təlim adı ilə imtahana apardılar”

Azərbaycanla vizasız gediş-gəliş rejimi tətbiq olunan ölkələrin sayı artırılacaq

Şəmkirdə faciə: 14 yaşlı oğlan ov tüfəngindən açılan atəşdən ölüb

Son xəbərlər

Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasında onlayn növbə sistemi istifadəyə verilib

25 / 08 / 2026, 17:56

Azərbaycanda mobil internetin sürəti 100 Mb/s-yə çatıb

25 / 08 / 2026, 17:54

Dələduzluqda ittiham olunan şəxs Qazaxıstandan Azərbaycana ekstradisiya edilib

25 / 08 / 2026, 17:52

Ermənistanda hökumətin 2031-ci ilədək olan proqramı təsdiqlənib

25 / 08 / 2026, 17:51

Bakıda yol ötürücülərinin və körpülərin texniki vəziyyəti yoxlanılır

25 / 08 / 2026, 17:44

"Tvente" "Qarabağ"la oyuna itkilərlə çıxacaq

25 / 08 / 2026, 17:32

Bakıda motosiklet oğurlayan şəxs saxlanıldı

25 / 08 / 2026, 17:29

“McDonald’s Azərbaycan” “Nizami Mall”-da yeni restoran açıb - FOTO

25 / 08 / 2026, 17:16

Südü yerə töküb etiraz edən fermer yeni video çəkdi - nazirlikdən AÇIQLAMA

25 / 08 / 2026, 17:15

9 yaşlı qızın ögey anası tərəfindən döyüldüyü iddiasına komitədən REAKSİYA

25 / 08 / 2026, 17:03

Sabah bəzi rayonlarda küləyin sürəti 28 m/san-dək çatacaq - XƏBƏRDARLIQ

25 / 08 / 2026, 16:54

“Sabah”–“Hapoel” oyunu ilə əlaqədar avtobusların dayanacağı dəyişdirildi

25 / 08 / 2026, 16:40

Prezidentin filiz yataqları ilə bağlı Sərəncamı yeniləndi

25 / 08 / 2026, 16:39

Dənizkənarı Bulvar İdarəsi QSC-yə çevrilir

25 / 08 / 2026, 16:38

"Azəripək" "Azərxalça"ya birləşdirilib - Prezidentdən SƏRƏNCAM

25 / 08 / 2026, 16:37

Formula 1 yarışları ilə bağlı viza prosedurları sadələşdirildi - SƏRƏNCAM

25 / 08 / 2026, 16:36

Koçaryanın ailəsi ilə əlaqəli evlərdə axtarış aparıldı

25 / 08 / 2026, 16:28

Avqust ayının müavinət və sosial yardımları ödənildi

25 / 08 / 2026, 16:23

Bakıda gecə klubu yanır

25 / 08 / 2026, 16:10

Zelenski İlham Əliyevə təşəkkür edib, Azərbaycanın dəstəyini qeyd edib

25 / 08 / 2026, 15:59
Bütün xəbərlər