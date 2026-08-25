 Avqust ayının müavinət və sosial yardımları ödənildi | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Avqust ayının müavinət və sosial yardımları ödənildi

First News Media16:23 - 25 / 08 / 2026
Avqust ayının müavinət və sosial yardımları ödənildi

Bu gün avqust ayının müavinət, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımları ödənilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.

Beləliklə, Fond bu ayın bütün sosial ödənişlərini başa çatdırıb.

Bundan əvvəl avqustun 14-də Bakı, Sumqayıt şəhərləri, Abşeron rayonu, Naxçıvan Muxtar Respublikası, avqustun 21-də isə digər bölgələrdə yaşayan pensiyaçıların və güzəştli şərtlərlə pensiya təyin edilmiş şəxslərin avqust ayı üzrə pensiyaları ödənilib.

Paylaş:
128

Aktual

Rəsmi

Prezidentin filiz yataqları ilə bağlı Sərəncamı yeniləndi

Rəsmi

"Azəripək" "Azərxalça"ya birləşdirilib - Prezidentdən SƏRƏNCAM

Rəsmi

Formula 1 yarışları ilə bağlı viza prosedurları sadələşdirildi - SƏRƏNCAM

İqtisadiyyat

Laçında Azərbaycanla Ermənistan arasında elektrik enerjisinin idxalı və ixracı imkanları müzakirə edilib

Cəmiyyət

Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasında onlayn növbə sistemi istifadəyə verilib

Azərbaycanda mobil internetin sürəti 100 Mb/s-yə çatıb

Dələduzluqda ittiham olunan şəxs Qazaxıstandan Azərbaycana ekstradisiya edilib

Ermənistanda hökumətin 2031-ci ilədək olan proqramı təsdiqlənib

Redaktorun seçimi

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Xalq artistini maşın vurub, vəziyyəti ağırdır

Köç karvanları Xankəndi, Xocalı və Ağdərənin kəndlərinə çatıb - YENİLƏNİB

Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana buğda və propan göndərilib

“McDonald’s Azərbaycan” “Nizami Mall”-da yeni restoran açıb - FOTO

Son xəbərlər

Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasında onlayn növbə sistemi istifadəyə verilib

25 / 08 / 2026, 17:56

Azərbaycanda mobil internetin sürəti 100 Mb/s-yə çatıb

25 / 08 / 2026, 17:54

Dələduzluqda ittiham olunan şəxs Qazaxıstandan Azərbaycana ekstradisiya edilib

25 / 08 / 2026, 17:52

Ermənistanda hökumətin 2031-ci ilədək olan proqramı təsdiqlənib

25 / 08 / 2026, 17:51

Bakıda yol ötürücülərinin və körpülərin texniki vəziyyəti yoxlanılır

25 / 08 / 2026, 17:44

"Tvente" "Qarabağ"la oyuna itkilərlə çıxacaq

25 / 08 / 2026, 17:32

Bakıda motosiklet oğurlayan şəxs saxlanıldı

25 / 08 / 2026, 17:29

“McDonald’s Azərbaycan” “Nizami Mall”-da yeni restoran açıb - FOTO

25 / 08 / 2026, 17:16

Südü yerə töküb etiraz edən fermer yeni video çəkdi - nazirlikdən AÇIQLAMA

25 / 08 / 2026, 17:15

9 yaşlı qızın ögey anası tərəfindən döyüldüyü iddiasına komitədən REAKSİYA

25 / 08 / 2026, 17:03

Sabah bəzi rayonlarda küləyin sürəti 28 m/san-dək çatacaq - XƏBƏRDARLIQ

25 / 08 / 2026, 16:54

“Sabah”–“Hapoel” oyunu ilə əlaqədar avtobusların dayanacağı dəyişdirildi

25 / 08 / 2026, 16:40

Prezidentin filiz yataqları ilə bağlı Sərəncamı yeniləndi

25 / 08 / 2026, 16:39

Dənizkənarı Bulvar İdarəsi QSC-yə çevrilir

25 / 08 / 2026, 16:38

"Azəripək" "Azərxalça"ya birləşdirilib - Prezidentdən SƏRƏNCAM

25 / 08 / 2026, 16:37

Formula 1 yarışları ilə bağlı viza prosedurları sadələşdirildi - SƏRƏNCAM

25 / 08 / 2026, 16:36

Koçaryanın ailəsi ilə əlaqəli evlərdə axtarış aparıldı

25 / 08 / 2026, 16:28

Avqust ayının müavinət və sosial yardımları ödənildi

25 / 08 / 2026, 16:23

Bakıda gecə klubu yanır

25 / 08 / 2026, 16:10

Zelenski İlham Əliyevə təşəkkür edib, Azərbaycanın dəstəyini qeyd edib

25 / 08 / 2026, 15:59
Bütün xəbərlər