 Bu gün Laçın şəhəri günüdür | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bu gün Laçın şəhəri günüdür

Qafar Ağayev09:14 - Bu gün
Bu gün Laçın şəhəri günüdür

Bu gün Azərbaycanın dilbər guşələrindən olan Laçın şəhərinin Azərbaycan Ordusunun nəzarətə keçməsindən 4 il ötür.

1news.az xəbər verir ki, 2022-ci il avqustun 26-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev bütün Azərbaycan xalqını sevindirdi: “Bu gün, avqustun 26-da biz – azərbaycanlılar Laçın şəhərinə qayıtmışıq. Azərbaycan Ordusu Laçın şəhərinə yerləşdi. Zabux və Sus kəndləri nəzarətə götürüldü. Bütün laçınlıları və Azərbaycan xalqını bu münasibətlə təbrik edirəm. Yaşasın Laçın! Yaşasın Azərbaycan!”.

Prezident İlham Əliyevin 2023-cü il iyulun 31-də imzaladığı Sərəncama əsasən Laçın şəhərinin işğaldan azad edildiyi 26 avqust tarixi Laçın şəhəri günü kimi qeyd olunur.

Bu gün laçınlılar Laçın şəhəri gününü 30 il həsrətində olduqları doğma evlərində qürur və sevinc hissi ilə qeyd edirlər.

Paylaş:
56

Aktual

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev "Sabah" futbol klubunu təbrik edib

Cəmiyyət

Sabah Bakıda 31 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

Cəmiyyət

Bu gün Laçın şəhəri günüdür

Rəsmi

Prezidentin filiz yataqları ilə bağlı Sərəncamı yeniləndi

Cəmiyyət

Sabah Bakıda 31 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

Tədrisi digər dillərdə aparılan VII siniflərdə "Azərbaycan tarixi" fənni Azərbaycan dilində tədris olunacaq

Azərbaycan-Gürcüstan sərhədində nəqliyyatın sıxlığı aradan qaldırılıb

Polad Bülbüloğlunun üçüncü həyat yoldaşı kimdir? – FOTO

Redaktorun seçimi

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanla vizasız gediş-gəliş rejimi tətbiq olunan ölkələrin sayı artırılacaq

“Bəlkə bizi doğum evində səhv salıblar”: Bakıda doğulan erməni qadın 64 il sonra qohumlarını axtarır – FOTO

At əti süfrəmizdə: qanun nəyi icazəli sayır?

“McDonald’s Azərbaycan” “Nizami Mall”-da yeni restoran açıb - FOTO

Son xəbərlər

AFFA İntizam Komitəsi iki klubu cərimələyib

Bu gün, 13:19

"Neftçi" Alessio Kurçi ilə yollarını ayırıb

Bu gün, 13:09

Sabah Bakıda 31 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

Bu gün, 12:58

Həştərxan vilayətinin qubernatoru Mehriban Əliyevanı təbrik edib

Bu gün, 12:54

Tədrisi digər dillərdə aparılan VII siniflərdə "Azərbaycan tarixi" fənni Azərbaycan dilində tədris olunacaq

Bu gün, 12:44

Azərbaycan-Gürcüstan sərhədində nəqliyyatın sıxlığı aradan qaldırılıb

Bu gün, 12:31

Polad Bülbüloğlunun üçüncü həyat yoldaşı kimdir? – FOTO

Bu gün, 12:11

Bakıda avtobus idarəetmədən çıxdı: 3 avtomobilə çırpıldı

Bu gün, 12:01

Türkiyədə zəlzələ baş verdi

Bu gün, 11:38

Azərbaycanda qadınların daha uzunömürlü olduğu müəyyənləşib

Bu gün, 11:26

Gürcüstandan azərbaycanlılar da daxil 85 əcnəbi deportasiya edilib

Bu gün, 11:25

Prezident İlham Əliyev "Sabah" futbol klubunu təbrik edib

Bu gün, 10:59

Bakıda 19 yaşlı gənc elektrik cərəyanından ölüb

Bu gün, 10:55

Xırdalanda 1 yaşlı körpə 7-ci mərtəbədən yıxılaraq ölüb

Bu gün, 10:41

Pakistanda xəstəxanada yanğın: 15 körpə həyatını itirib

Bu gün, 10:41

Azərbaycanda bir gündə 73 cinayət açıldı – DİN

Bu gün, 10:35

Kamaləddin Qafarov: “Laçının azad edilməsi tarixi ədalətin təntənəsi idi”

Bu gün, 10:34

Azərbaycan nefti 3 dollardan çox ucuzlaşdı

Bu gün, 10:23

Arvadını döyən şəxs cinayət məsuliyyətindən azad edildi - SƏBƏB

Bu gün, 10:14

Binəqədidə yanğın olub, ölən var - VİDEO

Bu gün, 10:05
Bütün xəbərlər