 Dünya çempionatı: Zelim Tçkayev növbəti mərhələyə vəsiqə qazanıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İdman

Dünya çempionatı: Zelim Tçkayev növbəti mərhələyə vəsiqə qazanıb

1news Redaksiyası12:31 - Bu gün
Dünya çempionatı: Zelim Tçkayev növbəti mərhələyə vəsiqə qazanıb

Azərbaycan cüdoçusu Zelim Tçkayev Bakıda keçirilən dünya çempionatındakı ilk görüşündə qələbə qazanaraq növbəti mərhələyə adlayıb.

1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, 81 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan idmançı 1/16 finalda Viktor Sterpu (Moldova) ilə üz-üzə gəlib.

Rəqibini ipponla məğlub edən Z.Tçkayev 1/8 finala vəsiqə qazanıb. O, növbəti raundda Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini təmsil edən Nuqzari Tatalaşvili ilə qarşılaşacaq.

Xatırladaq ki, Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan mundial oktyabrın 11-də başa çatacaq. Daha əvvəl Azərbaycan təmsilçilərindən Əhməd Yusifov (60 kq) qızıl, Rəşid Məmmədəliyev (73 kq) bürünc medal qazanıb.

Paylaş:
178

Aktual

Mövqe

Azərbaycanın qədim Alban irsi – II hissə

Rəsmi

İlham Əliyev ad günü münasibətilə Vladimir Putinə zəng edib

Dünya

IMF-dən dünya iqtisadiyyatı ilə bağlı kritik xəbərdarlıq: üç əsas təhlükə

Cəmiyyət

Azərbaycanda oktyabrın 10-da ov mövsümü açılacaq

İdman

Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 2026/2027 mövsümünə start verilib

"Arsenal" Mikel Arteta ilə uzunmüddətli müqavilə imzaladığını açıqlayıb

Hidayət Heydərov: "Doğma Vətəndə uduzmaq ağırdır"

Ağadadaş Salyanski: "U-21 millisindəki nəticəmiz həmişə yadımızda qalacaq"

Redaktorun seçimi

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Hidayət Heydərov Bakıda keçirilən dünya çempionatında mübarizəni dayandırıb

"Kəpəz" Azərbaycanın U-19 millisi ilə heç-heçə edib

Türkiyə millisinin heyətinə iki futbolçu cəlb olunub

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

Son xəbərlər

Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 2026/2027 mövsümünə start verilib

Bu gün, 16:59

AnewZ: BND-nin keçmiş rəhbəri ilə bağlı istintaq Azərbaycana aid deyil

Bu gün, 16:55

Azərbaycanda dəmir yolu ilə yük daşımalarında artım olub - RƏQƏMLƏR

Bu gün, 16:45

Qaradağda yol qəzasında ölənlərin sayı 4-ə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:31

"Arsenal" Mikel Arteta ilə uzunmüddətli müqavilə imzaladığını açıqlayıb

Bu gün, 16:27

Hidayət Heydərov: "Doğma Vətəndə uduzmaq ağırdır"

Bu gün, 16:09

Azərbaycanın qədim Alban irsi – II hissə

Bu gün, 16:06

Psixotrop dərman qalmaqalı olan bağçanın direktoru işdən çıxarıldı

Bu gün, 15:51

İlham Əliyev ad günü münasibətilə Vladimir Putinə zəng edib

Bu gün, 15:35

Paşinyan Putinə zəng etdi

Bu gün, 15:24

Dövlət satınalmalarının vahid internet portalında süni intellekt əsaslı yeni funksiya tətbiq edilib

Bu gün, 15:22

Azərbaycanda daha 12 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilib

Bu gün, 15:04

Ağadadaş Salyanski: "U-21 millisindəki nəticəmiz həmişə yadımızda qalacaq"

Bu gün, 14:45

Azərbaycan Niderland şirkəti ilə Orta Dəhliz üzrə layihələri müzakirə edib

Bu gün, 14:15

Zafer Tarıkdaroğlu: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesində əldə olunan irəliləyişləri məmnuniyyətlə qarşılayırıq

Bu gün, 14:13

Serbiya rəsmisi: Azərbaycanla münasibətlərimiz yüksək səviyyədədir

Bu gün, 13:53

IMF-dən dünya iqtisadiyyatı ilə bağlı kritik xəbərdarlıq: üç əsas təhlükə

Bu gün, 13:40

"Çelsi" 16 yaşlı hücumçusu Eduardo Konseysaonun transferi üçün hərəkətə keçib

Bu gün, 13:21

Azərbaycanda oktyabrın 10-da ov mövsümü açılacaq

Bu gün, 13:08

Motosiklet qaçıran üç şəxs saxlanıldı

Bu gün, 12:49
Bütün xəbərlər