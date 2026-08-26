AFFA İntizam Komitəsi iki klubu cərimələyib
AFFA İntizam Komitəsi iki klubu cərimələyib.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə qurumun iclasında qərar qəbul edilib.
Misli Premyer Liqasında II turun "Zirə" – "İmişli" oyununda "İmişli" komandasının 5 futbolçusu sarı vərəqə aldığı üçün "İmişli" komandası 700 manat cərimə edilsin (maddə 43.1);
Misli Premyer Liqasında II turun "Neftçi" – "Araz-Naxçıvan" oyununda stadionun işıqlandırılmasında yaranan problem səbəbindən matç 4 dəqiqə dayandığı üçün "Neftçi" komandası 2000 manat cərimə edilsin (maddə 60.2);
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