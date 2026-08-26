 Qurban Qurbanov: "Tvente" ilə oyunda azarkeşləri sevindirməyə çalışacağıq" | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İdman

Qurban Qurbanov: "Tvente" ilə oyunda azarkeşləri sevindirməyə çalışacağıq"

First News Media13:38 - 26 / 08 / 2026
Qurban Qurbanov: "Tvente" ilə oyunda azarkeşləri sevindirməyə çalışacağıq"

"Qarabağ" "Tvente" ilə oyunda azarkeşləri sevindirməyə çalışacaq.

1news.az  xəbər verir ki, bunu Ağdam təmsilçisinin baş məşqçisi Qurban Qurbanov UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin "Tvente" (Niderland) ilə Bakıda keçiriləcək cavab matçından öncə mətbuat konfransında deyib.

Mütəxəssis UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanan "Sabah"ı da təbrik edib:

"Sabah"ı təbrik edirəm, uğurlar arzulayıram. "Tvente" ilə oyun bizim üçün vacibdir. Maraqlı oyun olacaq. Azarkeşləri sevindirməyə çalışacağıq".

Xatırladaq ki, "Qarabağ" - "Tvente" görüşü avqustun 27-də, saat 20:00-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda start götürəcək. Komandalar arasında Niderlandda baş tutan oyunda Ağdam təmsilçisi 1:0 hesablı qələbə qazanıb.

Paylaş:
115

Aktual

Rəsmi

Valentina Matviyenko Mehriban Əliyevanı təbrik edib

Rəsmi

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutunu ziyarət edib - FOTO

Rəsmi

Mehriban Əliyeva Bakıda yeni körpələr evi-uşaq bağçasının açılışında iştirak edib

Mövqe

“Azərbaycan və Özbəkistan dəyişən Avrasiyada daha böyük rol oynamağa hazırlaşır” - ŞƏRH

İdman

Qurban Qurbanov: "Tvente" ilə oyunda azarkeşləri sevindirməyə çalışacağıq"

AFFA İntizam Komitəsi iki klubu cərimələyib

"Neftçi" Alessio Kurçi ilə yollarını ayırıb

“Sabah” ÇL-in liqa mərhələsinə düşməklə bu qədər qazandı

Redaktorun seçimi

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Qurban Qurbanov: "Tvente" ilə oyunda azarkeşləri sevindirməyə çalışacağıq"

“Sabah” ÇL-in liqa mərhələsinə düşməklə bu qədər qazandı

AFFA İntizam Komitəsi iki klubu cərimələyib

UEFA Çempionlar Liqası: "Hapoel"in azarkeşləri "Sabah"la oyuna 460 bilet alıb

Son xəbərlər

“İkinci həyat” sərgisi – Laçın Şəhəri Gününün ilk tədbiri - FOTO

26 / 08 / 2026, 17:55

İran Prezidentinin qızından Mehriban Əliyevaya TƏBRİK: Sizin fəaliyyətiniz hər zaman ilhamverici və qürur mənbəyi olub

26 / 08 / 2026, 17:49

Valentina Matviyenko Mehriban Əliyevanı təbrik edib

26 / 08 / 2026, 17:45

Ziroat Mirziyoyeva Mehriban Əliyevaya zəng edib

26 / 08 / 2026, 17:45

Azərbaycan XİN Pakistana başsağlığı verib

26 / 08 / 2026, 17:24

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutunu ziyarət edib - FOTO

26 / 08 / 2026, 17:20

"PAŞA Holding"in dəstəyi ilə həyata keçirilən "Tənha anaların sosial inkişafına dəstək II" layihəsi fəaliyyətini davam etdirir

26 / 08 / 2026, 17:10

Balakəndə avtomobil dirəyə çırpılıb, xəsarət alanlar var

26 / 08 / 2026, 17:06

Mehriban Əliyeva Bakıda yeni körpələr evi-uşaq bağçasının açılışında iştirak edib

26 / 08 / 2026, 17:03

“Azərbaycan və Özbəkistan dəyişən Avrasiyada daha böyük rol oynamağa hazırlaşır” - ŞƏRH

26 / 08 / 2026, 16:56

Şavkat Mirziyoyev Mehriban Əliyevanı təbrik etdi

26 / 08 / 2026, 16:55

Mehriban Əliyeva Bilgəh incəsənət məktəbinin açılışında iştirak edib - FOTO

26 / 08 / 2026, 16:46

Yeni yaradıcı istiqamətlər üzrə tədris proqramları hazırlanıb

26 / 08 / 2026, 16:14

Uçuşunuz gecikir və ya ləğv edilib? Bilməli olduğunuz əsas məqamlar

26 / 08 / 2026, 16:06

Rusiyadan gətirilən sosislər ilə bağlı AQTA-dan açıqlama

26 / 08 / 2026, 16:03

Bakıda küləyin sürəti 28 m/s-dək artacaq – XƏBƏRDARLIQ

26 / 08 / 2026, 15:40

Kolumbiyada zəlzələ: ölənlərin sayı 331-ə çatdı

26 / 08 / 2026, 15:31

Ölkə ərazisinə gömrük qaydaları pozulmaqla gətirilən minlərlə qəlyan tütünü aşkar edilib

26 / 08 / 2026, 15:18

10-cu siniflər üzrə elektron yerdəyişmə başlayır

26 / 08 / 2026, 15:00

Yarımçıq qalan uşaqlıq arzusu 58 yaşında gerçəkləşdi: Bu ilin ən yaşlı tələbəsi ilə - MÜSAHİBƏ

26 / 08 / 2026, 14:55
Bütün xəbərlər