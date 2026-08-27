 Azad edilmiş ərazilərdə indiyədək təsbit olunan tarixi-dini abidələr arasında 67 məscid var | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Azad edilmiş ərazilərdə indiyədək təsbit olunan tarixi-dini abidələr arasında 67 məscid var

First News Media10:30 - Bu gün
Azad edilmiş ərazilərdə indiyədək təsbit olunan tarixi-dini abidələr arasında 67 məscid var

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə indiyədək təsbit olunan tarixi-dini abidələrdən 67-si məscid, 139-u məbəd, 192-si ziyarətgahdır.

1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsindən məlumat verilib.

Qeyd edilib ki, işğal dövründə 67 məsciddən 65-i tamamilə, 2-i isə qismən dağıdılaraq yararsız hala salınıb.

Komitədən həmçinin bildirilib ki, ərazilərin işğaldan azad edilməsindən keçən dövr ərzində Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu tərəfindən tarixi-dini irsin bərpası istiqamətində genişmiqyaslı layihələr icra olunub.

Bu çərçivədə Şuşa şəhərindəki "Yuxarı Gövhər Ağa", "Aşağı Gövhər Ağa", "Saatlı", "Mamayı", "Çöl Qala", "Daşaltı", eləcə də Ağdamdakı "Cümə" və "Qiyaslı" məscidləri ilkin tarixi-memarlıq üslubuna uyğun bərpa edilib:

"Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda davam etdirilən geniş quruculuq işləri çərçivəsində yeni - Zəngilan şəhər, Xocavənd rayonu Hadrut qəsəbə və Ağdərə rayonu Suqovuşan kənd məscidləri inşa edilərək istifadəyə verilib. Həmçinin Şuşa şəhərində yerləşən "Qazançı" kilsəsində ilkin orijinal görünüşə uyğun rekonstruksiya və bərpa işləri həyata keçirilib. Hazırda Şuşa, Cəbrayıl və Füzuli şəhərlərində yeni məscidlərin tikintisi davam etdirilir".

Paylaş:
85

Aktual

Rəsmi

Prezidentdən “Sabah”la bağlı Sərəncam

Cəmiyyət

Moskvada Azərbaycan səfirliyinin qonaq evinin qarşısındakı təxribatın videogörüntüsü yayılıb

Siyasət

Rəsmi Bakı Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin qonaq evi qarşısındakı təxribatı pisləyib

Rəsmi

“Balıqçılıq haqqında” yeni Qanun təsdiqləndi

Cəmiyyət

Milli Kibertəhlükəsizlik Agentliyində yeni təyinatlar

Sabirabadın 10 kəndində qaz olmayacaq

Bakıda Azərbaycan-Pakistan hərbi əməkdaşlığı müzakirə olunub - FOTO

Moskvada Azərbaycan səfirliyinin qonaq evinin qarşısındakı təxribatın videogörüntüsü yayılıb

Redaktorun seçimi

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Xalq artistini maşın vurub, vəziyyəti ağırdır

Südü yerə töküb etiraz edən fermer yeni video çəkdi - nazirlikdən AÇIQLAMA

At əti süfrəmizdə: qanun nəyi icazəli sayır?

Kəlbəcər–Laçın avtomobil yolunun tikintisi üzrə işlərin 50%-dən çoxu icra olunub - VİDEO

Son xəbərlər

Kolumbiyada 5,3 maqnitudalı zəlzələ baş verib

Bu gün, 17:51

"Liverpul" Barkolanın transferi üçün PSJ ilə anlaşıb

Bu gün, 17:34

Milli Kibertəhlükəsizlik Agentliyində yeni təyinatlar

Bu gün, 17:22

Sabirabadın 10 kəndində qaz olmayacaq

Bu gün, 17:13

“Bosniya qəssabı” Ratko Mladiç ölüb

Bu gün, 17:08

Bakıda Azərbaycan-Pakistan hərbi əməkdaşlığı müzakirə olunub - FOTO

Bu gün, 16:52

Moskvada Azərbaycan səfirliyinin qonaq evinin qarşısındakı təxribatın videogörüntüsü yayılıb

Bu gün, 16:51

Sabah ilin son Ay tutulması olacaq

Bu gün, 16:13

Rəsmi Bakı Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin qonaq evi qarşısındakı təxribatı pisləyib

Bu gün, 15:53

Prezidentdən “Sabah”la bağlı Sərəncam

Bu gün, 15:39

“Balıqçılıq haqqında” yeni Qanun təsdiqləndi

Bu gün, 15:38

Bakı metrosu "Qarabağ"ın oyunu ilə əlaqədar iş rejimini dəyişdirəcək

Bu gün, 15:29

“Evdə Tək 2” filminin ulduzu Tim Karri vəfat edib

Bu gün, 15:26

Hava Limanında sərnişindən kokain çıxdı

Bu gün, 15:17

Bakıda qadını intim görüntüləri ilə şantaj edən şəxs həbs edildi

Bu gün, 15:01

Ağsuda örüş sahəsindən 141 baş xırdabuynuzlu heyvan oğurlanıb

Bu gün, 14:43

Qlobal rəqəmsal xidmət təchizatçılarının Azərbaycanda ƏDV qeydiyyatı davam edir

Bu gün, 14:32

Valentina Matviyenko Mehriban Əliyevanı doğum günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 14:13

42 yaşlı qadın müəmmalı şəkildə öldü

Bu gün, 14:08

Sporting Intelligence: İnfantino Elxan Məmmədovu onu xilas edə biləcək şəxs kimi görür

Bu gün, 14:03
Bütün xəbərlər