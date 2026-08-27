Sporting Intelligence: İnfantino Elxan Məmmədovu onu xilas edə biləcək şəxs kimi görür
İdman idarəçiliyi sahəsində araşdırmalar üzrə ixtisaslaşan Britaniyanın "Sporting Intelligence" nəşri avqustun 27-də böyük bir hissəsi azərbaycanlı Elxan Məmmədova həsr olunmuş material dərc edib.
Müəllif Samindra Kunti ("Josimar", "World Soccer" və "Forbes" üçün FİFA haqqında yazan reportyor) Məmmədovu dünya futbolunda hazırkı qarşıdurmanın ətrafında cərəyan etdiyi fiqurlardan biri adlandırır və FİFA prezidenti Canni İnfantinonun onu "özünü xilas edə biləcək şəxs" kimi gördüyünü iddia edir.
Məqalə İnfantinonun vəziyyətinin qeyri-müəyyən olaraq qaldığı bir vaxtda dərc olunub. İyulun 28-də FİFA təşkilatın kommersiya hüquqlarını 20 faizə qədər kənar investorlara sataraq ora köçürməyi nəzərdə tutan "FIFA Forward Enterprise" törəmə şirkətinin yaradıldığını elan etmişdi. Avqustun 1-də İnfantino layihəni geri çəksə də, münaqişə artıq prezidentin özü ətrafında davam etdi. Mövcud altı konfederasiyadan üçü — UEFA, KONKAKAF və Asiya Futbol Konfederasiyası ona qarşı çıxış etdi. FİFA prezidenti seçkiləri 2027-ci ilin mart ayına təyin edilib.
"Sporting Intelligence"in iddiasına görə, Məmmədovun hərəkətləri bəzi avropalı funksionerlərin qəzəbinə səbəb olub və onlar onun FİFA-dan kənarlaşdırılmasına çalışırlar. Nəşr yazır ki, Məmmədovun FİFA-nın baş katibi Mattias Qrafströmlə birlikdə vəzifəsi prezidentə assosiasiyaların dəstəyini təmin etməkdir.
Kunti İnfantinonun ötən həftəsonu Dominikan Respublikasına etdiyi səfəri təsvir edir. KONKAKAF prezidenti Viktor Montalyaninin yazılı şəkildə gəlməməsini xahiş etməsinə baxmayaraq, FİFA prezidenti Karib Futbol İttifaqının gənclər turnirinə gələrək quruma daxil olan assosiasiyaların rəhbərləri ilə görüşüb. Nəşrin məlumatına görə, xüsusi təyyarə ilə gələn nümayəndə heyətinin tərkibində iki nəfər olub: Qrafström və Məmmədov.
Karib Futbol İttifaqı 31 assosiasiyanı birləşdirir və FİFA Konqresində 25 səsə malikdir. Nəşr qeyd edir ki, bu səbəbdən region tarixi baxımdan futbol nəticələri ilə mütənasib olmayan bir təsir gücünə malikdir. Prezident seçkilərində qələbə qazanmaq üçün 211 səsdən 106-sı tələb olunur.
"Sporting Intelligence"in iddiasına görə, Məmmədov həmçinin bəzi Şərqi Avropa federasiyaları ilə də əlaqə saxlayıb. Nəşr bunu UEFA-nın vahid mövqeyinə təsir etmək cəhdi kimi qiymətləndirir.
Üzv Assosiasiyalar üzrə Baş Direktor (Chief member associations officer) vəzifəsi FİFA-nın 211 milli assosiasiya ilə münasibətlərinin idarə edilməsini — inkişaf proqramları üzrə vəsaitlərin bölüşdürülməsindən tutmuş onların cari fəaliyyətinin müşayiətinə qədər olan sahələri əhatə edir. Məmmədov dünya futbolunda bu səviyyədə mövqe tutmuş yeganə Azərbaycan nümayəndəsidir.
Təyinatı zamanı FİFA-nın bildirdiyi kimi, Məmmədov təşkilata 2022-ci ilin mayında keçib, buna qədər isə AFFA-nın baş katibi, daha sonra isə icraçı vitse-prezidenti vəzifələrində çalışıb. FİFA-da hazırkı vəzifəsinə başlamazdan əvvəl o, üzv assosiasiyalarla iş üzrə Avropa bölməsinə rəhbərlik edib və 55 Avropa federasiyası arasında "FIFA Forward" proqramının tətbiqinə cavabdeh olub.
Məhz bu proqram üzrə vəsaitlərin bölüşdürülməsi hazırkı münaqişənin predmetinə çevrilib: "FIFA Forward Enterprise" layihəsi dördillik dövr üçün assosiasiyalara edilən ödənişlərin 8-dən 20 milyon dollara qədər artırılmasını, üstəlik infrastruktur üçün əlavə 20 milyon dollar ayrılmasını nəzərdə tuturdu.
Bu gün Məmmədovun FİFA-dan uzaqlaşdırılmasını məhz onun üç il ərzində birgə iş apardığı federasiyaların funksionerləri tələb edir.
Qeyd edək ki, FİFA-dakı parçalanma xətti Avropa ilə dünyanın qalan hissəsi arasından keçir. Son illərdə qeyri-Avropa konfederasiyalarının əsas turnirdəki təmsilçiliyi genişlənib: dünya çempionatı 32 komandadan 48-ə yüksəlib, Afrika beş yer əvəzinə doqquz birbaşa yer, Asiya isə qitələrarası pley-off ilə dörd yer əvəzinə səkkiz zəmanətli yer alıb; Avropanın payı isə 40,6 faizdən 33,3 faizə qədər azalıb. Kiçik federasiyalar üçün FİFA-nın ödəmələri büdcənin əsasını təşkil edir.
Hazırda İnfantino assosiasiyalar üzrə səfərlərini davam etdirir. "Sporting Intelligence"in məlumatına görə, o, Dominikan Respublikasından ASEAN Kubokunun finalı üçün Vyetnama yollanıb. Məmmədov da federasiya nümayəndələri ilə görüşlərdə birbaşa iştirak etmək məqsədilə nümayəndə heyətinin tərkibində yer alır.