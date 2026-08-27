 Valentina Matviyenko Mehriban Əliyevanı doğum günü münasibətilə təbrik edib | 1news.az | Xəbərlər
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Valentina Matviyenko Mehriban Əliyevanı doğum günü münasibətilə təbrik edib

First News Media14:13 - Bu gün
Valentina Matviyenko Mehriban Əliyevanı doğum günü münasibətilə təbrik edib

Rusiya Federasiyası Federal Məclisi Federasiya Şurasının sədri Valentina Matviyenko Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayıb.

1news.az xəbər verir ki, təbrik mətnində deyilir:

“Hörmətli Mehriban Arif qızı.

Doğum gününüz münasibətilə ən səmimi və xoş təbriklərimi qəbul edin.

Çoxillik səmərəli əməyiniz, xüsusi peşəkarlığınız və Azərbaycan Respublikasına sədaqətli xidmətiniz Sizə Vətəndə və onun hüdudlarından kənarda layiqli hörmət qazandırmışdır. Enerjiniz, insanlara diqqətiniz və yüksək mənəvi ideallara daimi sadiqliyiniz sayəsində sosial, mədəni və xeyriyyə sahələrində ictimai həmrəyliyin möhkəmləndirilməsinə və Azərbaycanın zəngin tarixi-mədəni irsinin qorunub saxlanılmasına xidmət edən genişmiqyaslı təşəbbüslər həyata keçirilir.

Rusiyada Sizin Rusiya-Azərbaycan əməkdaşlığının inkişafına, ölkələrimizin xalqları arasında ənənəvi mehriban qonşuluq münasibətlərinin möhkəmləndirilməsinə şəxsi töhfəniz yüksək qiymətləndirilir. Əminəm ki, ikitərəfli əlaqələr bundan sonra da yeni məzmunla zənginləşəcək, mühüm layihələrin həyata keçirilməsində praktiki ifadəsini tapacaq.

Əziz Mehriban xanım, aramızda isti dostluq münasibətlərinin yaranmasından çox şadam. Sizin ziyalılığınız, heyrətamiz zərifliyiniz və daxili ləyaqətiniz həmişə ən xoş təəssüratlar bəxş edən etimadlı dialoqa zəmin yaradır.

Sizə möhkəm cansağlığı, ailə səadəti, xoşbəxtlik və yeni uğurlar arzu edirəm. Qoy Sizi həmişə doğmalarınızın sevgisi və qayğısı əhatə etsin, həmkarlarınızın və dostlarınızın dəstəyi isə bütün xeyirxah təşəbbüslərinizin həyata keçirilməsinə kömək etsin.

Sizə olan ən yüksək ehtiramımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm”.

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