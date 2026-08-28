 DİN tələbələri saxta kirayə elanlarına qarşı diqqətli olmağa çağırıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

DİN tələbələri saxta kirayə elanlarına qarşı diqqətli olmağa çağırıb

First News Media09:50 - 28 / 08 / 2026
DİN tələbələri saxta kirayə elanlarına qarşı diqqətli olmağa çağırıb

Daxili İşlər Nazirliyi tələbələrə dələduzluğa məruz qalmamaları ilə bağlı müraciət edib.

Bu barədə 1news.az-a nazirlikdən məlumat verilib.

Bildirilib ki, yeni tədris ilinin başlamasına az müddət qaldığından paytaxtda və ölkənin müxtəlif bölgələrində təhsil alacaq tələbələrin kirayə mənzil axtarışı da artıb:

"Bu vəziyyətdən istifadə edən dələduzlar müxtəlif elan platformalarında saxta kirayə mənzil təklifləri yerləşdirərək vətəndaşları aldadırlar.

Belə hallarda dələduzlar adətən mənzilin münasib qiymətə kirayə verildiyini bildirir, evi "saxlamaq" adı ilə əvvəlcədən beh tələb edirlər. Vətəndaş pul vəsaitini göndərdikdən sonra isə elan sahibi ilə əlaqə yaratmaq mümkün olmur, telefon zənglərinə və mesajlara cavab verilmir.

Bir daha vətəndaşlara, xüsusilə tələbələrə çağırış edərək mənzili görmədən, elan sahibinin kimliyini və mənzilə dair məlumatları dəqiqləşdirmədən heç bir halda əvvəlcədən pul vəsaiti göndərilməsin.

Həmçinin bazar qiymətindən xeyli aşağı məbləğə təklif olunan mənzillərə, "təcili beh göndərin", "başqa müştəri gözləyir" kimi ifadələrlə vətəndaşı tələsdirən şəxslərə qarşı xüsusilə diqqətli olmaq tövsiyə olunur.

Belə hal ilə qarşılaşdıqda isə dərhal polisə məlumat verin".

Paylaş:
96

Aktual

1news TV

“Səsimi eşidənlər sonradan üzümü görəndə təəccüblənirlər” – Azərbaycanlı futbol şərhçisi

Cəmiyyət

İrandakı diplomatik korpus xüsusi kateqoriyaya salındı

Cəmiyyət

Əli Əsədov turizmlə bağlı qurumlara tapşırıq verdi

Cəmiyyət

Cəbrayılın iki kəndində yeni sakinlərə evlərinin açarları verilib - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Bakıda daha bir küçədə nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

“Bilgəh” İstirahət Mərkəzində Vətən müharibəsi iştirakçıları ilə görüş keçirilib - FOTO

Təcridxanaya mobil telefon keçirməyə cəhdin qarşısı alındı

Ev satmaq adı ilə 23 min manat dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

Redaktorun seçimi

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Polad Bülbüloğlunun üçüncü həyat yoldaşı kimdir? – FOTO

Sabah 35 dərəcə isti olacaq, güclü külək əsəcək

“Bu pulu başqa hesaba köçürərsən?” xahişinin arxasında narkotik şəbəkəsi? – Jurnalistdən İDDİA - YENİLƏNİB

Kəlbəcər–Laçın avtomobil yolunun tikintisi üzrə işlərin 50%-dən çoxu icra olunub - VİDEO

Son xəbərlər

Bakıda daha bir küçədə nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

28 / 08 / 2026, 17:53

“Bilgəh” İstirahət Mərkəzində Vətən müharibəsi iştirakçıları ilə görüş keçirilib - FOTO

28 / 08 / 2026, 17:45

“Səsimi eşidənlər sonradan üzümü görəndə təəccüblənirlər” – Azərbaycanlı futbol şərhçisi

28 / 08 / 2026, 17:37

Təcridxanaya mobil telefon keçirməyə cəhdin qarşısı alındı

28 / 08 / 2026, 17:29

Ev satmaq adı ilə 23 min manat dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

28 / 08 / 2026, 17:15

Xədicə cəmi 11 aylıqdır, amma ağır xəstəliklə mübarizə aparır - YARDIM ÇAĞIRIŞI

28 / 08 / 2026, 17:15

Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə taxıl göndəriləcək

28 / 08 / 2026, 16:22

Kəlbəcərdə güclü dolu yağıb - FAKTİKİ HAVA

28 / 08 / 2026, 16:20

"Beşiktaş"ın Avropa Liqasındakı rəqibləri məlum oldu

28 / 08 / 2026, 15:53

Şəkidə 46 yaşlı müəllim faciəvi şəkildə dünyasını dəyişib

28 / 08 / 2026, 15:50

Sinif yoldaşı olan bacı-qardaş indi də qrup yoldaşı oldu

28 / 08 / 2026, 15:37

Qanunsuz mərc oyunları təşkil edənlər saxlanıldı - VİDEO

28 / 08 / 2026, 15:29

İrandakı diplomatik korpus xüsusi kateqoriyaya salındı

28 / 08 / 2026, 15:20

Bu ünvanlardakı binalar sökülə bilər

28 / 08 / 2026, 14:53

Qubada vəfat edən tərcüməçi Ziya Muradovun ölümü ilə bağlı araşdırma başlayıb

28 / 08 / 2026, 14:50

Masallıda əkin sahəsində kişi meyiti tapılıb

28 / 08 / 2026, 14:29

Vəliəhd şahzadə Hokon Norveçin yeni kralı olub

28 / 08 / 2026, 14:28

Nigar Fərhad sərbəst buraxıldı

28 / 08 / 2026, 14:02

Əli Əsədov turizmlə bağlı qurumlara tapşırıq verdi

28 / 08 / 2026, 13:51

Cəzaçəkmə müəssisələrindən azad edilən 4,5 min nəfərə müavinət verilib

28 / 08 / 2026, 13:12
Bütün xəbərlər