Keçmiş deputat tələbə oldu
Keçmiş deputat Jalə Əhmədova tələbə adını qazanıb.
1news.az AZXEBER.COM-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin VI çağırış deputatı olmuş Jalə Əhmədova Bakı Dövlət Universitetində (BDU) təhsil alacaq.
Məlumata görə, keçmiş deputat universitetdə ikinci təhsilini "Psixologiya” ixtisası üzrə davam etdirəcək.
Qeyd edək ki, Jalə Əhmədova hazırda Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin müşaviri vəzifəsində çalışır.
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