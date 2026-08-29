 Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında III tura bu gün start veriləcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İdman

Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında III tura bu gün start veriləcək

First News Media09:30 - Bu gün
Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında III tura bu gün start veriləcək

Misli Premyer Liqasında III tura bu gün start veriləcək.

1news.az-ın məlumatına görə, birinci oyun günündə iki matç keçiriləcək.

İlk olaraq "Qəbələ" "Şamaxı"nı qəbul edəcək. Qarşılaşma saat 18:00-da start götürəcək. Əvvəlki iki görüşdə uduzan meydan sahibləri 11-ci pillədə qərarlaşıb. Qonaqlar 1 xalla 7-ci yerdədir.

Günün ikinci oyununda "İmişli" "Şəfa"nın qonağı olacaq. Bu matç saat 20:15-də başlayacaq. Bölgə təmsilçisi 1 xalla 8-ci, paytaxt klubu 3 xalla 6-cı sıradadır.

Misli Premyer Liqası

I dövrə, III tur

29 avqust

18:00. "Qəbələ" – "Şamaxı"

Hakimlər: Nicat İsmayıllı, Rəhman İmami, Şirmamed Mamedov, Ruslan Quliyev.

VAR: Elvin Bayramov.

AVAR: Rahil Ramazanov.

Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.

AFFA nümayəndəsi: İlham Əliyev.

Qəbələ şəhər stadionu

20:15. "Şəfa" – "İmişli"

Hakimlər: Tural Qurbanov, Asiman Əzizli, Cəmil Quliyev, İslam Məmmədov.

VAR: Cavid Cəlilov.

AVAR: Kərim Zeynalov.

Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov.

AFFA nümayəndəsi: Anar Şıxəliyev.

"SOCAR Polymer Arena"

Xatırladaq ki, III turun digər qarşılaşmaları 30 və 31 avqustda keçiriləcək.

Paylaş:
157

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Şavkat Mirziyoyevi təbrik etdi

Cəmiyyət

Leysan xarakterli yağış gözlənilir - Sabahın havası açıqlandı

Siyasət

Ombudsman 30 Avqust - Beynəlxalq Məcburi Yoxaçıxma Qurbanları Günü ilə əlaqədar bəyanat yayıb

Cəmiyyət

Azərbaycan nefti cüzi bahalaşdı

İdman

Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında III tura bu gün start veriləcək

"Beşiktaş"ın Avropa Liqasındakı rəqibləri məlum oldu

"Liverpul" Barkolanın transferi üçün PSJ ilə anlaşıb

Sporting Intelligence: İnfantino Elxan Məmmədovu onu xilas edə biləcək şəxs kimi görür

Redaktorun seçimi

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Elvin Cəfərquliyev əməliyyat olunacaq

Avropa çempionatı: Niderland millisi Bakıda ikinci qələbəsini qazanıb

“Sabah” ÇL-də həlledici oyuna çıxır

"Tvente" "Qarabağ"la oyuna itkilərlə çıxacaq

Son xəbərlər

Təmir işləri ilə əlaqədar 21 marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilib

Bu gün, 13:45

Gəlinlik mağazasında dava: Satıcı müştərini vurdu

Bu gün, 13:09

Leysan xarakterli yağış gözlənilir - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:38

Ombudsman 30 Avqust - Beynəlxalq Məcburi Yoxaçıxma Qurbanları Günü ilə əlaqədar bəyanat yayıb

Bu gün, 12:16

İlham Əliyev Şavkat Mirziyoyevi təbrik etdi

Bu gün, 11:58

36 dərəcə isti, yağış - Faktiki hava açıqlandı

Bu gün, 11:34

Azərbaycan nefti cüzi bahalaşdı

Bu gün, 11:12

DİN: Ötən gün 57 cinayət hadisəsi qeydə alınıb

Bu gün, 10:41

Bakıda adamı döyüb pulunu və əşyalarını götürən şəxs saxlanıldı

Bu gün, 10:27

Bakı Qızlar Universitetinin tələbələri köçürülüb

Bu gün, 10:22

BDYPİ-dən sürücülərə həftəsonu xəbərdarlığı: Yağışlı və küləkli havada diqqətli olun

Bu gün, 09:43

Tramp: ABŞ Venesuelanın 65 milyard bareldən çox neft ehtiyatının böyük hissəsinə nəzarət əldə edib

Bu gün, 09:40

Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında III tura bu gün start veriləcək

Bu gün, 09:30

Nepalda daşqın fəlakəti: Ölənlərin sayı 616-ya çatdı

Bu gün, 09:12

Azərbaycan təxminən bir milyard insanı əhatə edən rəqəmsal məkanın bir hissəsinə çevriləcək

Bu gün, 09:00

Bakıda daha bir küçədə nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

28 / 08 / 2026, 17:53

“Bilgəh” İstirahət Mərkəzində Vətən müharibəsi iştirakçıları ilə görüş keçirilib - FOTO

28 / 08 / 2026, 17:45

“Səsimi eşidənlər sonradan üzümü görəndə təəccüblənirlər” – Azərbaycanlı futbol şərhçisi

28 / 08 / 2026, 17:37

Təcridxanaya mobil telefon keçirməyə cəhdin qarşısı alındı

28 / 08 / 2026, 17:29

Ev satmaq adı ilə 23 min manat dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

28 / 08 / 2026, 17:15
Bütün xəbərlər