 Gəlinlik mağazasında dava: Satıcı müştərini vurdu | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Gəlinlik mağazasında dava: Satıcı müştərini vurdu

First News Media13:09 - Bu gün
Gəlinlik mağazasında dava: Satıcı müştərini vurdu

Bakının Nizami rayonunda ticarət mərkəzində dava olub.

1news.az Teleqraf-a istinadən məlumat verir ki, hadisə "Laçın" Ticarət Mərkəzindəki "Nur" gəlinlik salonunda baş verib.

Bakı şəhər sakini Afət Babayeva gəlini Aydana (ad-soyad şərti verilib – red.) gəlinlik paltarı seçmək üçün həmin salona gəlib.

Bu zaman orada satıcı işləyən 1986-cı il təvəllüdlü Aysu Əliyeva ilə aralarında mübahisə yaranıb.

Mübahisə zamanı satıcı Afətin sağ qol nahiyəsinə vuraraq xəsarət yetirib.

Aysunun barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 157-ci maddəsi ilə iş qaldırılıb və baxılması üçün Nizami Rayon Məhkəməsinə göndərilib.

Məhkəmədə izahat verən zərərçəkmiş Afət Babayeva bildirib ki, gəlinləri ilə birlikdə nişan paltarı almaq məqsədilə “Laçın” Ticarət Mərkəzində yerləşən gəlinlik yerinə gedib: “Mağazada bəyəndiyim libası geyinərək yoxladıqdan sonra bəyənmədiyimi bildirdim. Bu zaman mağazanın satıcısı yaxınlaşaraq sağ qol nahiyəmdən bərk çimdiklədi, mənə xəsarət yetirdi”.

İş üzrə izahat verən Aysu isə özünü ittiham üzrə təqsirli bilməyib. O bildirib ki, hadisə günü işlədiyi gəlinlik mağazasına iki nəfər yaxınlaşıb: “Zərərçəkmiş şəxs bəyəndiyi libası geyinərək yoxladıqdan sonra çıxartdı. Həmin vaxt ondan xoşagəlməz qoxu gəldiyini hiss etdim və bu səbəbdən xanımla aramızda mübahisə yarandı. Ona qarşı hər hansı zorakılıq tətbiq etməmişəm, ona vurmamışam. 3 il müddətində qaydasız döyüşlə məşğul olmuşam. Əgər onu vursaydım, ağır xəsarət yetirərdim”.

Nizami Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə Babayevanın əməli İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 157-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş inzibati xətanı törətməkdə təqsirli bilinib.

Hökmə əsasən, onun barəsində həmin maddə ilə başlanmış inzibati icraata İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 38.1-ci və 38.3-cü maddələrində nəzərdə tutulan müddətlər keçdiyinə görə xitam verilib.

Paylaş:
53

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Şavkat Mirziyoyevi təbrik etdi

Cəmiyyət

Leysan xarakterli yağış gözlənilir - Sabahın havası açıqlandı

Siyasət

Ombudsman 30 Avqust - Beynəlxalq Məcburi Yoxaçıxma Qurbanları Günü ilə əlaqədar bəyanat yayıb

Cəmiyyət

Azərbaycan nefti cüzi bahalaşdı

Cəmiyyət

Təmir işləri ilə əlaqədar 21 marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilib

Gəlinlik mağazasında dava: Satıcı müştərini vurdu

Leysan xarakterli yağış gözlənilir - Sabahın havası açıqlandı

36 dərəcə isti, yağış - Faktiki hava açıqlandı

Redaktorun seçimi

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Xədicə cəmi 11 aylıqdır, amma ağır xəstəliklə mübarizə aparır - YARDIM ÇAĞIRIŞI

“Bu pulu başqa hesaba köçürərsən?” xahişinin arxasında narkotik şəbəkəsi? – Jurnalistdən İDDİA - YENİLƏNİB

Keçmiş deputat tələbə oldu

“Bəlkə bizi doğum evində səhv salıblar”: Bakıda doğulan erməni qadın 64 il sonra qohumlarını axtarır – FOTO

Son xəbərlər

Təmir işləri ilə əlaqədar 21 marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilib

Bu gün, 13:45

Gəlinlik mağazasında dava: Satıcı müştərini vurdu

Bu gün, 13:09

Leysan xarakterli yağış gözlənilir - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:38

Ombudsman 30 Avqust - Beynəlxalq Məcburi Yoxaçıxma Qurbanları Günü ilə əlaqədar bəyanat yayıb

Bu gün, 12:16

İlham Əliyev Şavkat Mirziyoyevi təbrik etdi

Bu gün, 11:58

36 dərəcə isti, yağış - Faktiki hava açıqlandı

Bu gün, 11:34

Azərbaycan nefti cüzi bahalaşdı

Bu gün, 11:12

DİN: Ötən gün 57 cinayət hadisəsi qeydə alınıb

Bu gün, 10:41

Bakıda adamı döyüb pulunu və əşyalarını götürən şəxs saxlanıldı

Bu gün, 10:27

Bakı Qızlar Universitetinin tələbələri köçürülüb

Bu gün, 10:22

BDYPİ-dən sürücülərə həftəsonu xəbərdarlığı: Yağışlı və küləkli havada diqqətli olun

Bu gün, 09:43

Tramp: ABŞ Venesuelanın 65 milyard bareldən çox neft ehtiyatının böyük hissəsinə nəzarət əldə edib

Bu gün, 09:40

Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında III tura bu gün start veriləcək

Bu gün, 09:30

Nepalda daşqın fəlakəti: Ölənlərin sayı 616-ya çatdı

Bu gün, 09:12

Azərbaycan təxminən bir milyard insanı əhatə edən rəqəmsal məkanın bir hissəsinə çevriləcək

Bu gün, 09:00

Bakıda daha bir küçədə nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

28 / 08 / 2026, 17:53

“Bilgəh” İstirahət Mərkəzində Vətən müharibəsi iştirakçıları ilə görüş keçirilib - FOTO

28 / 08 / 2026, 17:45

“Səsimi eşidənlər sonradan üzümü görəndə təəccüblənirlər” – Azərbaycanlı futbol şərhçisi

28 / 08 / 2026, 17:37

Təcridxanaya mobil telefon keçirməyə cəhdin qarşısı alındı

28 / 08 / 2026, 17:29

Ev satmaq adı ilə 23 min manat dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

28 / 08 / 2026, 17:15
Bütün xəbərlər