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Cəmiyyət

Xüsusi icra məmuru olmaq istəyənlər üçün müsahibə mərhələsi başlayır

First News Media11:24 - Bu gün
Xüsusi icra məmuru olmaq istəyənlər üçün müsahibə mərhələsi başlayır

Xüsusi icra məmuru fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən şəxslərlə 12 iyun 2026-cı il tarixində keçirilmiş test imtahanında müvəffəqiyyət qazanan, habelə həmin imtahandan azad olunan namizədlər üçün müsabiqənin ikinci mərhələsi başlayır.

Bu barədə 1news.az-a Ədliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, “Xüsusi icra məmurları haqqında” Qanunla müəyyən edilmiş tələblərə cavab verən namizədlərlə 14 sentyabr 2026-cı il tarixindən müsahibələrin keçirilməsinə başlanılacaq.

Müsahibələr Ədliyyə Nazirliyinin inzibati binasında (ünvan: Bakı şəhəri, İnşaatçılar prospekti 1) fərdi qaydada keçiriləcək və onun vaxtı barədə hər bir namizədə əvvəlcədən məlumat veriləcək.

Qanunvericiliyə əsasən müsabiqənin nəticələrinə görə uğur qazanmış namizədlər müqavilə əsasında Nazirliyin Ədliyyə Akademiyasında üç aylıq ilkin icbari hazırlığa və stajkeçməyə cəlb olunurlar.

Nazirliyin icra məmurlarının fəaliyyətinə nəzarəti bilavasitə həyata keçirən qurumunda xüsusi rütbələr nəzərdə tutulan vəzifələrdə və ya dövlət icra məmuru vəzifəsində üç ildən az olmayaraq işləmiş şəxslər ofisin idarə edilməsi və mühasibatlıq təlimləri istisna olmaqla, ilkin icbari hazırlıqdan və staj keçməkdən azad edilirlər.

İlkin icbari hazırlığın sonunda qiymətləndirmədən keçmiş və stajkeçmə planını yerinə yetirmiş şəxslərə Nazirlik tərəfindən şəhadətnamə veriləcək.

Əlavə məlumat üçün (012) 510-10-01 (daxili: 10705, 10713, 10409, 10416) nömrəli telefonla əlaqə saxlamaq olar.

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