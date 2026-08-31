 Yusif Eyvazov yenidən Anna Netrebko ilə eyni səhnədə - FOTO - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
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Yusif Eyvazov yenidən Anna Netrebko ilə eyni səhnədə - FOTO - VİDEO

First News Media13:03 - Bu gün
Yusif Eyvazov yenidən Anna Netrebko ilə eyni səhnədə - FOTO - VİDEO

Veronada möhtəşəm “Aida” - bütün biletlər satılıb

Azərbaycanın Xalq artisti, dünya şöhrətli tenor Yusif Eyvazov yenidən Anna Netrebko ilə eyni səhnəyə çıxıb.

1news.az xəbər verir ki, sənətçilər avqustun 30-da axşam İtaliyanın Verona şəhərində yerləşən əfsanəvi Arena di Veronada Cüzeppe Verdinin “Aida” operasında baş rolları ifa ediblər.

Tamaşa Veronada keçirilən 103-cü opera festivalının ən çox gözlənilən hadisələrindən biri olub. Tamaşaya maraq böyük olub: biletlər nümayişdən bir neçə gün əvvəl tamamilə satılıb. İtaliya mətbuatının yazdığına görə, “sold out” elan edildikdən sonra belə tamaşaya biletlə bağlı müraciətlər davam edib.

Yusif Eyvazov Arena di Veronanın çoxsaylı tamaşaçıları qarşısında Radames obrazını canlandırıb, Anna Netrebko isə Aidanın baş rolunu ifa edib. Bu, Netrebkonun 2026-cı il festivalı çərçivəsində Arenanın səhnəsində yeganə çıxışı olub.

Onlarla birlikdə tamaşanın ulduz heyətində Amneris rolunda Klemantin Margen, dünya opera səhnəsinin aparıcı baritonlarından biri Lyudovik Tezye Amonasro rolunda, Canluka Buratto isə Ramfis obrazında çıxış edib. “Fondazione Arena di Verona” orkestri və xoruna Françesko Ommassini dirijorluq edib.

Tamaşanın miqyası gecənin statusuna tam uyğun olub. “Aida” Arena di Veronanın məşhur səhnə rejissoru, böyük Franko Zeffirellinin ən dəbdəbəli tamaşalarından biri olan quruluşunda təqdim edilib. Qədim Roma amfiteatrının nəhəng məkanı fantastik Qədim Misirə çevrilib: nəhəng qızılı piramida, sfinkslər, monumental dekorasiyalar, qiymətli parçalar, parıldayan daşlar və kütləvi səhnələrdə iştirak edən yüzlərlə insan tamaşaya xüsusi möhtəşəmlik qatıb.

Tamaşada Arena di Veronanın orkestri, xoru və balet truppası ilə yanaşı, yüzlərlə mim və kütləvi səhnə iştirakçısı da yer alıb. Vladimir Vasilyevin hazırladığı möhtəşəm xoreoqrafik səhnələrdə Milanın “Teatro alla Scala” teatrının baletinin ilk solistləri Virna Toppi və Nikola Del Freo da iştirak ediblər.

İtaliya mətbuatı hələ tamaşadan əvvəl avqustun 30-da nümayiş etdiriləcək “Aida”nı mövsümün ən çox gözlənilən gecələrindən biri kimi qiymətləndirib. “Aida” Arena di Veronanın tarixində xüsusi yer tutur. Məhz Verdinin bu operası ilə 1913-cü ildə qədim Roma amfiteatrında məşhur opera festivalının tarixi başlayıb. Ötən bir əsrdən artıq müddətdə “Aida” burada yüzlərlə dəfə səhnələşdirilib və Arenanın əsl simvollarından birinə çevrilib.

Yusif Eyvazov üçün bu il Arena di Veronada keçirilən mövsüm onun dünyanın aparıcı opera səhnələrində möhkəm mövqeyinin daha bir təsdiqi olub. Tenor bu il dəfələrlə məşhur arenanın səhnəsinə çıxıb. Avqustun 30-da isə o, dünya opera repertuarının əsas əsərlərindən biri olan “Aida”da Radames partiyasını tam dolu tribunalar qarşısında ifa edib.

Verdinin musiqisini, Zeffirellinin monumental teatr dünyasını və müasir dövrün aparıcı opera ifaçılarının parlaq heyətini bir araya gətirən gecə Veronada builki opera mövsümünün ən yaddaqalan hadisələrindən biri olub.

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