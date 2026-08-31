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Cəmiyyət

Daha bir plastik cərrahın fəaliyyətinə icazə verilib

First News Media17:53 - Bu gün
Daha bir plastik cərrahın fəaliyyətinə icazə verilib

Azərbaycan Respublikasının ərazisində plastik cərrahiyyə ixtisası üzrə praktik tibb fəaliyyətinə icazə verilən həkim-mütəxəssislərin siyahısında dəyişiklik edilib.

1news.az xəbər verir ki, siyahıya plastik cərrahiyyə ixtisası üzrə praktik tibb fəaliyyətinə icazə verilən daha 1 həkim-mütəxəssis əlavə olunub.

Belə ki, Həsənli Abidin Nəsib oğlunun adı siyahıya əlavə edilib.

Qeyd edək ki, daha əvvəl Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən Azərbaycanda 45 plastik cərrahın fəaliyyətinə icazə verilmişdi.

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