 İllik 8,5%-dən başlayan şərtlərlə - NAĞD PUL KREDİTİ | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

İllik 8,5%-dən başlayan şərtlərlə - NAĞD PUL KREDİTİ

First News Media17:50 - Bu gün
İllik 8,5%-dən başlayan şərtlərlə - NAĞD PUL KREDİTİ

Expressbank müştərilərinə təqdim etdiyi nağd istehlak kreditləri üzrə faiz dərəcələrində endirim edib.

Belə ki, Bank yeni mövsümdə müştərilərinin təhsil ehtiyacları, toy, təmir və səyahət xərclərini rahat və sərfəli şəkildə qarşılamasına, maliyyə planlarını reallaşdırmasına dəstək olmaq məqsədilə kreditlər üzrə illik faiz dərəcələrini 8,5%-dən başlayan şərtlərlə təqdim edir.

Kampaniya şərtləri çərçivəsində 70 000 manatadək nağd pul kreditini, 59 ayadək müddətdə, 0%-dən başlayan komissiya ilə əldə etmək mümkündür.

Kredit şərtləri və müraciət qaydaları barədə daha ətraflı məlumat üçün keçid edin.

Expressbank Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Bərdə, Şirvan, Qusar, Xaçmaz və Lənkəranda olmaqla, ümumilikdə 18 filialı ilə fəaliyyət göstərir. Bankın məhsul və xidmətləri ilə www.expressbank.az saytından, 132 Məlumat Mərkəzindən və ya Bankın “İnstagram”, “Facebook”, “LinkedIN” və “Telegram” sosial platformalarındakı rəsmi hesablarından tanış ola bilərsiniz.

“Expressbank” ASC ARMB tərəfindən 30 dekabr 1992-ci il tarixində verilmiş №119 lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir. Ünvan: Bakı şəh., Y.V.Çəmənzəminli küç., 134C.

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