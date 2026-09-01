 Sabunçu rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Sabunçu rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

First News Media09:25 - Bu gün
Sabunçu rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

Bu gün Bakının Sabunçu rayonunun bəzi ərazilərinin qaz təchizatı dayandırılacaq.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən bildirilib.

Məlumata görə, təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək Sabunçu rayonunun Zabrat qəsəbəsində Yeni Sahənin, M. İbrahimov, Turgenev, Ş. Əzizbəyov, Aydınlıq, X. Vəliyev, Vaqif, Nizami, Vidadi, N. Nərimanov, R. Axundov, Ə. Məmmədov küçələrinin, Zərkənd və İstixana ərazilərinin qaz təchizatında qısamüddətli fasilə yaranacaq.

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