 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:20 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun 0,3 % azalaraq 1,9680 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,8 % azalaraq 1,9551 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9680

100 Rusiya rublu

1,9551

1 Avstraliya dolları

1,2126

1 Belarus rublu

0,5701

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1241

1 Çexiya kronu

0,0812

1 Çin yuanı

0,2529

1 Danimarka kronu

0,2633

1 Gürcü larisi

0,6479

1 Honq Konq dolları

0,2168

1 Hindistan rupisi

0,0179

1 İngilis funt sterlinqi

2,2944

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1763

1 İsveçrə frankı

2,0904

1 İsrail şekeli

0,5594

1 Kanada dolları

1,2211

1 Küveyt dinarı

5,4971

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3710

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5338

1 Moldova leyi

0,0985

1 Norveç kronu

0,1820

100 Özbək somu

0,0144

100 Pakistan rupisi

0,6124

1 Polşa zlotası

0,4538

1 Rumıniya leyi

0,3745

1 Serbiya dinarı

0,0168

1 Sinqapur dolları

1,3350

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4528

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3262

Türk lirəsi

0,0352

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0382

Yapon yeni

1,0619

Yeni Zelandiya dolları

0,9912

Qızıl

7322,0020

Gümüş

108,4099

Platin

2944,5700

Palladium

2208,2575

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