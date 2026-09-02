AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun 0,3 % azalaraq 1,9680 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,8 % azalaraq 1,9551 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9680
|
100 Rusiya rublu
|
1,9551
|
1 Avstraliya dolları
|
1,2126
|
1 Belarus rublu
|
0,5701
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1241
|
1 Çexiya kronu
|
0,0812
|
1 Çin yuanı
|
0,2529
|
1 Danimarka kronu
|
0,2633
|
1 Gürcü larisi
|
0,6479
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2168
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0179
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2944
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1763
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0904
|
1 İsrail şekeli
|
0,5594
|
1 Kanada dolları
|
1,2211
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4971
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3710
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5338
|
1 Moldova leyi
|
0,0985
|
1 Norveç kronu
|
0,1820
|
100 Özbək somu
|
0,0144
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6124
|
1 Polşa zlotası
|
0,4538
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3745
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0168
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3350
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4528
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3262
|
Türk lirəsi
|
0,0352
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0382
|
Yapon yeni
|
1,0619
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9912
|
Qızıl
|
7322,0020
|
Gümüş
|
108,4099
|
Platin
|
2944,5700
|
Palladium
|
2208,2575