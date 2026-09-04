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İqtisadiyyat

Avro və rubl bahalaşdı - Günün məzənnələri açıqlandı

Qafar Ağayev09:32 - Bu gün
Avro və rubl bahalaşdı - Günün məzənnələri açıqlandı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun 0,3 % artaraq 1,9765 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,4 % artaraq 1,9579 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9765

100 Rusiya rublu

1,9579

1 Avstraliya dolları

1,2257

1 Belarus rublu

0,5701

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1255

1 Çexiya kronu

0,0818

1 Çin yuanı

0,2531

1 Danimarka kronu

0,2644

1 Gürcü larisi

0,6459

1 Honq Konq dolları

0,2168

1 Hindistan rupisi

0,0180

1 İngilis funt sterlinqi

2,3004

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1784

1 İsveçrə frankı

2,1041

1 İsrail şekeli

0,5656

1 Kanada dolları

1,2326

1 Küveyt dinarı

5,5023

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3724

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5471

1 Moldova leyi

0,0985

1 Norveç kronu

0,1831

100 Özbək somu

0,0144

100 Pakistan rupisi

0,6122

1 Polşa zlotası

0,4576

1 Rumıniya leyi

0,3762

1 Serbiya dinarı

0,0168

1 Sinqapur dolları

1,3415

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4527

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3301

Türk lirəsi

0,0351

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0381

Yapon yeni

1,0873

Yeni Zelandiya dolları

1,0023

Qızıl

7605,4940

Gümüş

113,5358

Platin

3075,1895

Palladium

2403,5110

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