Avro və rubl bahalaşdı - Günün məzənnələri açıqlandı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun 0,3 % artaraq 1,9765 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,4 % artaraq 1,9579 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9765
|
100 Rusiya rublu
|
1,9579
|
1 Avstraliya dolları
|
1,2257
|
1 Belarus rublu
|
0,5701
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1255
|
1 Çexiya kronu
|
0,0818
|
1 Çin yuanı
|
0,2531
|
1 Danimarka kronu
|
0,2644
|
1 Gürcü larisi
|
0,6459
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2168
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0180
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,3004
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1784
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1041
|
1 İsrail şekeli
|
0,5656
|
1 Kanada dolları
|
1,2326
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5023
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3724
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5471
|
1 Moldova leyi
|
0,0985
|
1 Norveç kronu
|
0,1831
|
100 Özbək somu
|
0,0144
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6122
|
1 Polşa zlotası
|
0,4576
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3762
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0168
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3415
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4527
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3301
|
Türk lirəsi
|
0,0351
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0381
|
Yapon yeni
|
1,0873
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0023
|
Qızıl
|
7605,4940
|
Gümüş
|
113,5358
|
Platin
|
3075,1895
|
Palladium
|
2403,5110