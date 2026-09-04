 26 kiloqrama yaxın qurudulmuş marixuana keçirmək istədilər - Görmükçülər aşkarladı | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

26 kiloqrama yaxın qurudulmuş marixuana keçirmək istədilər - Görmükçülər aşkarladı

First News Media10:37 - Bu gün
26 kiloqrama yaxın qurudulmuş marixuana keçirmək istədilər - Görmükçülər aşkarladı

Biləsuvar Gömrük İdarəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri kompleks əməliyyat-axtarış və gömrük nəzarəti tədbirləri nəticəsində külli miqdarda narkotik vasitə - qurudulmuş marixuana aşkar edilərək qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb.

Dövlət Gömrük Komitəsinin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsindən 1news.az-a bildirilib ki, idarənin “Biləsuvar” gömrük postunda Azərbaycan Respublikası ərazisindən tranzit keçməklə İran İslam Respublikasından Rusiya Federasiyasına “təzə soğan” yükü aparan nəqliyyat vasitəsi, stasionar rentgen qurğusu və kinoloji xidmət itinin tətbiqi ilə əsaslı yoxlamaya cəlb edilib.

Yoxlama zamanı üzərinə yük yığılan taxta paletlərin alt hissəsində kustar üsulla düzəldilən saxlanc yerində gömrük nəzarətindən gizlədilən 80 bağlamada xalis təmiz çəkisi 25 kiloqram 570 qram qurudulmuş marixuana aşkar olunub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

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