Baku Electronics-də Qırmızıya Gəl, sərfəli şərtlərdən yararlan! - VİDEO
70%-dək endirim fürsəti sizi gözləyir!
4, 5 və 6 sentyabr tarixlərində Baku Electronics-də “Qırmızı Şənbə” kampaniyası çərçivəsində nağd alışlarda 70%-dək endirim, üstəlik endirimli qiyməti komissiyasız və faizsiz 18 ayadək bölmək imkanı ilə seçdiyiniz məhsulları daha rahat şəkildə əldə edə bilərsiniz.
Kampaniya müddətində seçilmiş məhsulları xüsusi qiymətlərlə əldə etmək mümkündür:
Elektrik çaydan — 59.99 AZN deyil, 19.99 AZN
Planşet — 429.99 AZN deyil, 329.99 AZN
Robot tozsoran — 1999.99 AZN deyil, 799.99 AZN
Notbuk — 1799.99 AZN deyil, 1249.99 AZN
İstər eviniz üçün yeni məişət texnikası, istər şəxsi istifadəniz üçün elektronika, istərsə də gündəlik həyatınızı daha rahat edən texnologiyalar axtarırsınızsa, yalnız 3 gün keçərli olan bu fürsəti qaçırmayın.
Təkliflərdən bakuelectronics.az saytında, mobil tətbiqdə və Baku Electronics mağazalarında, həmçinin Seven Space və Motoverse-də yararlanmaq mümkündür.
30 ildən artıqdır ki, Azərbaycanın elektronika və məişət
texnikası bazarında fəaliyyət göstərən Baku Electronics müştərilərinə keyfiyyətli
məhsullar, sərfəli kampaniyalar və yüksək xidmət standartları təqdim edir. Şirkət
Samsung, LG, Bosch, Sony, Huawei, Xiaomi, Tefal, Rowenta, Panasonic, Philips,
Kenwood, Braun və De'Longhi brendlərinin rəsmi distribüteri, Apple brendinin isə
rəsmi satış təmsilçisidir.
Ətraflı məlumat üçün: bakuelectronics.az və ya 143.