 Baku Electronics-də Qırmızıya Gəl, sərfəli şərtlərdən yararlan! - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Baku Electronics-də Qırmızıya Gəl, sərfəli şərtlərdən yararlan! - VİDEO

First News Media12:07 - Bu gün
Baku Electronics-də Qırmızıya Gəl, sərfəli şərtlərdən yararlan! - VİDEO

70%-dək endirim fürsəti sizi gözləyir!

4, 5 və 6 sentyabr tarixlərində Baku Electronics-də “Qırmızı Şənbə” kampaniyası çərçivəsində nağd alışlarda 70%-dək endirim, üstəlik endirimli qiyməti komissiyasız və faizsiz 18 ayadək bölmək imkanı ilə seçdiyiniz məhsulları daha rahat şəkildə əldə edə bilərsiniz.

Kampaniya müddətində seçilmiş məhsulları xüsusi qiymətlərlə əldə etmək mümkündür:

Elektrik çaydan59.99 AZN deyil, 19.99 AZN

Planşet429.99 AZN deyil, 329.99 AZN

Robot tozsoran1999.99 AZN deyil, 799.99 AZN

Notbuk1799.99 AZN deyil, 1249.99 AZN

İstər eviniz üçün yeni məişət texnikası, istər şəxsi istifadəniz üçün elektronika, istərsə də gündəlik həyatınızı daha rahat edən texnologiyalar axtarırsınızsa, yalnız 3 gün keçərli olan bu fürsəti qaçırmayın.

Təkliflərdən bakuelectronics.az saytında, mobil tətbiqdə və Baku Electronics mağazalarında, həmçinin Seven Space və Motoverse-də yararlanmaq mümkündür.

30 ildən artıqdır ki, Azərbaycanın elektronika və məişət
texnikası bazarında fəaliyyət göstərən Baku Electronics müştərilərinə keyfiyyətli
məhsullar, sərfəli kampaniyalar və yüksək xidmət standartları təqdim edir. Şirkət
Samsung, LG, Bosch, Sony, Huawei, Xiaomi, Tefal, Rowenta, Panasonic, Philips,
Kenwood, Braun və De'Longhi brendlərinin rəsmi distribüteri, Apple brendinin isə
rəsmi satış təmsilçisidir.

Ətraflı məlumat üçün: bakuelectronics.az və ya 143.

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