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Bakıda BMT-nin Dördüncü İqlim Həftəsi keçiriləcək

First News Media09:42 - Bu gün
Bakıda BMT-nin Dördüncü İqlim Həftəsi keçiriləcək

7-11 sentyabrda Bakıda Azərbaycan Respublikasının ev sahibliyi və Xarici İşlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Dördüncü İqlim Həftəsi (CW4) keçiriləcək.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, Bakı qlobal iqlim gündəliyinin mühüm platformasına çevrilir.

Eyni tarixlərdə Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi 2026 (BCAW 2026) də baş tutacaq. Tədbirlər iqlim qərarlarının praktiki icrası, beynəlxalq əməkdaşlıq və COP31 ərəfəsində iqlim fəaliyyətinin gücləndirilməsinə həsr olunacaq.

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