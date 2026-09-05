 Türkmənistan 2027-2028-ci illərdə LLDCs-yə rəhbərlik edəcək, Azərbaycan vitse-sədr olacaq | 1news.az | Xəbərlər
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Siyasət

Türkmənistan 2027-2028-ci illərdə LLDCs-yə rəhbərlik edəcək, Azərbaycan vitse-sədr olacaq

First News Media11:33 - Bu gün
Türkmənistan 2027-2028-ci illərdə LLDCs-yə rəhbərlik edəcək, Azərbaycan vitse-sədr olacaq

Türkmənistan 2027-2028-ci illər üçün Dənizə Çıxışı Olmayan İnkişaf Etməkdə Olan Ölkələr Qrupunun (LLDCs) sədri, Azərbaycan isə vitse-sədri seçilib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə "Turkmenportal" məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, müvafiq qərar qrupun Nyu-Yorkda BMT yanında daimi nümayəndələr səviyyəsində keçirilən görüşündə qəbul edilib.

Regional qruplardan Laos, Burundi, Çad, Ruanda və Paraqvay da rəhbər büronun tərkibinə seçilib.

Sədrlik Türkmənistana (səlahiyyətlərinin icrasına 1 yanvar 2027-ci ildən başlamaqla) iki il ərzində dənizə çıxışı olmayan inkişaf etməkdə olan 32 ölkənin maraqlarını təmsil edərək, qrupun fəaliyyətini, o cümlədən ölkə üçün prioritet hesab edilən enerji və nəqliyyat əlaqələri üzrə istiqamətləri koordinasiya etməyə imkan verəcək.

Bildirilib ki, rəhbərlər bürosunun tərkibi həmçinin 2026-cı il sentyabrın 24-də Nyu-Yorkda, BMT-nin mənzil-qərargahında keçiriləcək LLDCs nazirlər görüşünün yekun bəyannaməsi ilə təsdiqlənəcək.

Bu ilin noyabr-dekabr aylarında BMT-nin ən az inkişaf etmiş ölkələr, dənizə çıxışı olmayan inkişaf etməkdə olan ölkələr və inkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətləri üzrə Ali Nümayəndəsinin İdarəsi (OHRLLS) ilə birlikdə Türkmənistanın 2027-2028-ci illərdə qrupa sədrliyinə dair yol xəritəsi layihəsinin hazırlanması planlaşdırılır.

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