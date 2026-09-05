Türkiyədə azərbaycanlı uşaq ögey atasını öldürdü
Türkiyədə azərbaycanlı yeniyetmə ögey atasını öldürüb.
1news.az lent.az-a istinadən bildirir ki, hadisə Kayseri şəhərinin Melikqazi rayonunun Hunat məhəlləsində, Şəhid Yüzbaşı Sami Akbulut küçəsində baş verib.
Məlumata görə, Azərbaycan vətəndaşı olan 16 yaşlı V.E. ilə onun 47 yaşlı ögey atası M.T. arasında naməlum səbəbdən mübahisə yaranıb. Mübahisə daha sonra davaya çevrilib.
Dava zamanı V.E. üzərində olan bıçaqla ögey atasını yaralayıb. Əraziyə polis və təcili tibbi yardım əməkdaşları cəlb olunub.
İlkin tibbi yardımdan sonra ağır yaralanan M.T. xəstəxanaya yerləşdirilib. Lakin o, həkimlərin bütün müdaxilələrinə baxmayaraq, iki gün davam edən həyat mübarizəsini uduzub. M.T.-nin meyiti ekspertiza üçün morqa aparılıb.
Şübhəli V.E. isə polis tərəfindən saxlanılıb. O, polis idarəsindəki prosedurlardan sonra məhkəməyə çıxarılıb və barəsində həbs qərarı verilib.