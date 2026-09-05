Ruanda səfiri: Azərbaycanda mütləq səfirlik açacağıq
Ruanda gələcəkdə Azərbaycanda səfirlik açmağı planlaşdırır.
1news.az xəbər verir ki, bunu "Report"un Türkiyə bürosuna müsahibəsində rezidensiyası Ankarada olan Ruandanın Azərbaycandakı səfiri Çarlz Kayonqa deyib.
"Gələcəkdə səfirlik mütləq olacaq, hazırda bunu planlaşdırırıq. Çünki Azərbaycan çox mühüm ölkədir. Azərbaycan Cənubi Qafqazda (Avrasiyada), Ruanda isə Mərkəzi Afrikadadır. Biz Azərbaycanla qardaş ölkələr olmaq istəyirik", - o deyib.
Müsahibənin tam mətni ilə buradan tanış ola bilərsiniz.
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