 Bu ərazilərdə elektrik enerjisi müvəqqəti dayandırılacaq – SİYAHI | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bu ərazilərdə elektrik enerjisi müvəqqəti dayandırılacaq – SİYAHI

First News Media09:06 - Bu gün
Bu ərazilərdə elektrik enerjisi müvəqqəti dayandırılacaq – SİYAHI

Elektrik enerjisinin verilişində keyfiyyət göstəricilərinin artırılması və artan yük tələbatının qarşılanması məqsədilə sentyabrın 7-də paytaxt ərazisində Transformator Məntəqəsində (TM), eləcə də Göyçay və Yevlaxda 10 kV-luq hava elektrik verilişi xətlərində təmir işləri aparılacaq.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə "Azərişıq" ASC məlumat yayıb.

Yasamal Rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsinin (RETSİ) xidməti ərazisində saat 10:00-dan 13:00-dək Abbas Mirzə Şərifzadə, Abdulla Şaiq, Azad Mirzəyev, Məhəmməd Xiyabani, 7-ci Sallaqxana, Tağı Şahbazi küçələrinin bir hissəsində elekrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət tətbiq olunacaq.

Göyçay Elektrik Şəbəkəsinə (EŞ) daxil olan Cəyirli, Çayarxı və Kürdəmiş kəndlərinin bəzi ərazilərində saat 10:00-dan 17:00-dək enerjinin verilişi müvəqqəti dayandırılacaq.

Planlı fasilə saat 10:00-dan 13:00-dək Yevlax EŞ-nin ərazisində yerləşən Kövər kəndini də əhatə edəcək.

Təmir işləri yekunlaşdıqdan sonra həmin ərazilərdə abonentlər daha keyfiyyətli və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin olunacaqlar.

Paylaş:
53

Aktual

Cəmiyyət

Bakıda IV İqlim Həftəsi və “Baku Climate Action Week 2026” başlayır

Cəmiyyət

NİİM-dən yeni tədris ili öncəsi sürücülərə mühüm ÇAĞIRIŞ

1news TV

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Mövqe

Müşfiq Ələsgərli: Qərb mediasının bu informasiya dalğasının arxasında geosiyasi amillər də axtarılmalıdır

Cəmiyyət

Aqrar Subsidiya Şurası yeni dövlət dəstəyi mexanizmlərini təsdiqlədi - Foto

Ölkə ərazisində yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

Daha bir ekspres marşrutda avtobuslara ikinci validator quraşdırılıb

Axtarışda olan 85 nəfər saxlanılıb - DİN

Redaktorun seçimi

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Sizin üçün xəbərlər

Vüsal Şilderin qətli: Cinayəti təşkil etməkdə təqsirləndirilən şəxsin işi 13 il sonra məhkəməyə göndərildi - TƏFƏRRÜAT

Keçmiş gömrük əməkdaşı rüşvət ittihamından bəraət aldı, 5000 manat təzminat ödəniləcək

Həmin üçəmlər məktəbə başladı - Fotolar

“Kayu” bağçasında uşağın bədənində göyərmələr, diqqətsizlik: Valideynin ittihamlarına rəhbərlikdən CAVAB

Son xəbərlər

Pərviz Şahbazov: Qarabağ və Şərqi Zəngəzur Azərbaycanın “yaşıl” keçidinin əsas əraziləridir

Bu gün, 10:44

Aqrar Subsidiya Şurası yeni dövlət dəstəyi mexanizmlərini təsdiqlədi - Foto

Bu gün, 10:40

Ölkə ərazisində yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 10:34

Daha bir ekspres marşrutda avtobuslara ikinci validator quraşdırılıb

Bu gün, 10:33

Azərbaycan XİN Braziliyanı təbrik edib

Bu gün, 10:32

Axtarışda olan 85 nəfər saxlanılıb - DİN

Bu gün, 10:29

NİİM-dən yeni tədris ili öncəsi sürücülərə mühüm ÇAĞIRIŞ

Bu gün, 10:20

Muxtar Babayev: Bakı beynəlxalq iqlim ictimaiyyətini bir araya gətirən platformaya çevrilib

Bu gün, 10:15

ABŞ-də yük təyyarəsi uçuş-enmə zolağından çıxıb: 5 nəfər ölüb

Bu gün, 10:14

Şəmkirdə bacısının sevgilisini öldürən 15 yaşlı yeniyetmənin məhkəməsi başa çatdı

Bu gün, 10:12

Koxalski “Qarabağ”dan ayrılır

Bu gün, 10:04

DYP və AYNA məktəblərin ətrafında təhlükəsizlik tədbirlərini GÜCLƏNDİRİR

Bu gün, 09:59

3 aylıq körpə anasının qucağından yıxılıb öldü

Bu gün, 09:54

Bakının bu ərazisində qaz kəsiləcək

Bu gün, 09:48

İkinci Dünya müharibəsinin Azərbaycanda sağ qalan iştirakçılarından biri vəfat etdi

Bu gün, 09:45

Bakıda IV İqlim Həftəsi və “Baku Climate Action Week 2026” başlayır

Bu gün, 09:43

Qızıl və gümüşün qiymətində eniş qeydə alındı

Bu gün, 09:36

Möcüzəvi xilas: Palçıq altında 10 gün yaşamaq uğrunda mübarizə apardı

Bu gün, 09:25

Ağstafada 25 yaşlı gənc oğlan bıçaqlandı

Bu gün, 09:19

Avro ucuzlaşdı, rubl bahalaşdı - Günün məzənnələri açıqlandı

Bu gün, 09:09
Bütün xəbərlər