 “Bolt for Business” “Baku Film & Comic Co”ya dəstək verir - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

“Bolt for Business” “Baku Film & Comic Co”ya dəstək verir - FOTO

First News Media12:19 - Bu gün
“Bolt for Business” “Baku Film & Comic Co”ya dəstək verir - FOTO

“Game of Thrones” və “Stranger Things” ulduzu Bakıya gəlir.

Sentyabrın 13-də Baku Ekspo Mərkəzində keçiriləcək “Baku Film & Comic Con” kino, serial, komiks, anime, oyun və kospley həvəskarlarını bir araya gətirəcək. Tədbirin tərəfdaşlarından biri olan Bolt for Business qonaqların məkana daha rahat gediş-gəlişinə dəstək verəcək.

Festivalın əsas qonaqlarından biri “Game of Thrones” serialında Jaqen H’ghar və “Stranger Things”də Dmitri “Enzo” Antonov obrazları ilə tanınan dünya şöhrətli aktyor Tom Vlaşixa olacaq. Tədbir çərçivəsində təşkilatçılar Bolt for Business-in korporativ idarəetmə platforması vasitəsilə qonaqlar üçün xüsusi gediş endirimləri təqdim edə biləcəklər.

“Baku Film & Comic Con” proqramına səhnə müsahibələri, kospley şousu, K-POP müsabiqəsi, oyun turnirləri, master-klaslar, anime məhsullarının yarmarkası və 20-dən çox interaktiv zona daxildir.

Bolt for Business şirkətlərə və təşkilatlara əməkdaşların, qonaqların və tərəfdaşların işgüzar səfərlərini vahid platformadan idarə etməyə imkan verən həll təqdim edir. Platforma vasitəsilə səfərlərin təşkili, gedişlərin idarə olunması və xərclərə nəzarət daha sadə və çevik həyata keçirilə bilər.

Bolt üçün belə tədbirlərə dəstək yalnız məkana gediş-gəlişi asanlaşdırmaq deyil, həm də iştirakçılara şəxsi avtomobildən istifadə etmədən rahat alternativ təqdim etmək deməkdir. “Baku Film & Comic Con” kimi geniş auditoriyanı bir araya gətirən tədbirlərdə bu, həm qonaqların məkana daha rahat çatmasına, həm də parklanma və nəqliyyat yükünün azalmasına töhfə verə bilər. Bolt for Business isə təşkilatçılara qonaqların gedişlərini daha çevik şəkildə idarə etməyə və onlar üçün xüsusi nəqliyyat imkanları təqdim etməyə kömək edir.

13 sentyabrda Baku Ekspo Mərkəzində keçiriləcək “Baku Film & Comic Con” ziyarətçilərə kino və serial dünyasının məşhur simaları ilə görüşmək, müxtəlif əyləncə zonalarını kəşf etmək və pop-mədəniyyət atmosferini yaşamaq imkanı verəcək.

Biletlər iTicket.az üzərindən əldə edilə bilər.

Paylaş:
123

Aktual

Rəsmi

İpoteka və Kredit Zəmanət Fonduna yeni sədr təyin edilib

Cəmiyyət

Güclü küləklə bağlı FHN-dən XƏBƏRDARLIQ

Rəsmi

Əziz Səncər "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib

Rəsmi

Vladimir Putin Azərbaycan Prezidentinə zəng edib

Cəmiyyət

Sumqayıtda ağac peşə liseyinin üzərinə aşıb

Güclü küləklə bağlı FHN-dən XƏBƏRDARLIQ

Xırdalanda binanın eyvanından qopan şüşə qadının başına düşdü - VİDEO

Nəsimidə soyğunçuluq edən keçmiş məhbus saxlanıldı

Redaktorun seçimi

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanın ən böyük turizm şirkətlərindən birinin rəhbəri Polşada həbs edildi

M7 nömrəli ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayır

Uşağın qanında psixotrop dərman aşkarlanıb? – 98 saylı bağçada baş verənlərlə bağlı araşdırma aparılır

Ötən gün borclu şəxs qismində axtarışda olan 128 nəfər saxlanılıb

Son xəbərlər

Sumqayıtda ağac peşə liseyinin üzərinə aşıb

Bu gün, 17:40

Güclü küləklə bağlı FHN-dən XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:32

Xırdalanda binanın eyvanından qopan şüşə qadının başına düşdü - VİDEO

Bu gün, 17:27

Nəsimidə soyğunçuluq edən keçmiş məhbus saxlanıldı

Bu gün, 17:16

Azərbaycanda küləkli və yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 16:59

Bakıda güclü küləyin fəsadı: ağacın budağı qopdu - FOTO

Bu gün, 16:38

Qubada kanaldan qadın meyiti tapılıb

Bu gün, 16:10

Ölkə ərazisində küləyin sürəti 28 m/s-yə çatıb - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 16:00

Azərbaycanda heyvanlarla rəhmsiz rəftara görə cəzalar sərtləşdirilir

Bu gün, 15:57

“AzerGold” Söyüdlü (Zod) qızıl yatağında ilk qazma-partlayış əməliyyatını həyata keçirib - FOTO - VİDEO

Bu gün, 15:47

Ötən həftə minalardan təmizlənən ərazi açıqlandı

Bu gün, 15:26

İlham Mirzəyevin səhhəti ilə bağlı yeni açıqlama

Bu gün, 15:06

İpoteka Fondunun yeni sədri Osman Xaliyev kimdir? – DOSYE

Bu gün, 14:54

Qubada külək ağacı aşırdı, yolun bir hissəsi bağlandı

Bu gün, 14:52

İpoteka və Kredit Zəmanət Fonduna yeni sədr təyin edilib

Bu gün, 14:40

Saxta araq aşkarlanan restoranın fəaliyyəti dayandırıldı - FOTO

Bu gün, 14:22

Hazırda Ahıllar Evində 214 şəxsə sosial xidmət göstərilir

Bu gün, 14:13

Əziz Səncər "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 14:01

Əməkdar arist komaya düşüb

Bu gün, 13:51

Nigar Arpadarai: “Azərbaycan həmişə dialoq platforması olub və olaraq qalır”

Bu gün, 13:48
Bütün xəbərlər