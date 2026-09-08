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Şəmkirdə gənc oğlan qatarın altında qalaraq öldü

First News Media08:57 - Bu gün
Şəmkirdə gənc oğlan qatarın altında qalaraq öldü

Şəmkirdə gənc oğlanı qatar vurub.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Bakı-Böyük Kəsik-Gürcüstan dəmir yolu xəttinin rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

Belə ki, rayonun Sabirkənd kənd sakini, 2002-cü il təvəllüdlü R. Vəliyevi dəmir yolu xəttini keçərkən qatar vurub.

Gənc aldığı ağır xəsarətlər nəticəsində hadisə yerində həyatını itirib.

Hadisə yerinə polis və prokurorluq əməkdaşları cəlb olunub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

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