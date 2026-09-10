“Nizami City” – şəhərin mərkəzində yeni yaşayış standartı və sərfəli investisiya! – FOTO - VİDEO
Nizami City yaşayış kompleksi müasir memarlığı, keyfiyyətli tikintisi və geniş seçim imkanları ilə rahat yaşayış üçün ideal layihələrdən biridir.
Sizə təqdim edirik:
MÜKƏMMƏL LOKASİYA –Nizami m/st, Qış və Mərkəzi parklarının yanı, təhsil, alış-veriş və şəhərin əsas məkanlarına rahat çıxış;
MÜASİR MEMARLIQ – 9 yaşayış mərtəbəli binalar, keramoqranit fasad və düşünülmüş memarlıq konsepsiyası;
SİZƏ UYĞUN MƏNZİL - azad planlama, təmirli və təmirsiz mənzil seçimi;
İNVESTİSİYA ÜÇÜN İDEAL ZAMAN – hazır və tikintisi davam edən mərhələlərdən seçilən mənzilin dəyər artımı potensialı;
KEYFİYYƏT VƏ ETİBAR - müasir tikinti standartları, keyfiyyətli materiallar , funksional layihələndirmə və sakit, nizamlı , təhlükəsiz yaşayış mühiti;
RAHATLIQ HƏR DETALDA – geniş yeraltı dayanacaq, sürətli liftlər, 7/24 qorunan qapalı həyət, uşaq və mini futbol meydançaları ,digər çoxsaylı xidmətlər.
Nizami City Sizin üçün doğru seçimdir. İndi seçiminizi edin və şəhərin mərkəzində premium həyatın yeni ünvanında arzularınızdakı gələcəyə ilk addımı atın.
Ətraflı məlumat almaq və Sizə uyğun mənzili seçmək üçün bizimlə əlaqə saxlayın.
📱 *0788
📱 (050) 700 00 88
📱 (050) 970 00 88
📍 Yasamal r-nu, Nizami m/st, C. Cabbarlı küçəsi 31