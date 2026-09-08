Nazirlər Kabinetindən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə biznes fəaliyyəti ilə bağlı QƏRAR
Nazirlər Kabineti 5 avqust 2023-cü il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş "İşğaldan azad edilmiş ərazilər üzrə idxalı əlavə dəyər vergisindən və gömrük rüsumundan azad edilən iqtisadi fəaliyyət sahələri və mal nomenklaturaları üzrə texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların, habelə xammal və materialların siyahısı"nda dəyişiklik edib.
1news.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, yeni fəaliyyət sahələri əlavə edilib.
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