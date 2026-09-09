Zərdabda ağır qəza: 5 nəfər yanaraq ölüb - ADLAR
Zərdabda ağır yol qəzası baş verib, 5 nəfər yanaraq ölüb.
1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, qəza gecə saatlarında Zərdab-Ağcabədi avtomobil yolunda qeydə alınıb.
Belə ki, "KİA" markalı minik maşını hərəkətdə olarkən traktorla toqquşub.
Bu zaman avtomobildə anidən yanğın başlayıb. Əldə etdiyimiz məlumata görə, qəza zamanı avtomobildə olan 5 nəfər yanaraq ölüb.
Hadisə nəticəsində ölənlərin adları məlum olub. Ölənlər, minik avtomobilinin sürücüsü 1989-cu il təvəllüdlü Elyar Qalib oğlu Məhəmmədov, 1954-cü il təvəllüdlü Qalib Soltan oğlu Məhəmmədov, 1981-ci il təvəllüdlü Susanna Namizəd qızı Məhəmmədova, 1956-cı il təvəllüdlü Səkinə Sədulla qızı Məhəmmədova və 1979-cu il təvəllüdlü Mehriban Zabit qızı Kərimovadır.
1997-ci il təvəllüdlü Reyhan Nəsib qızı Məhəmmədova isə hadisə zamanı xəsarət alıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.