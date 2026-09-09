Azərbaycanda ÜDM 1,2 faiz artıb - 8 ayın göstəriciləri
2026-cı ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda 87 milyard 709,5 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul (ÜDM) istehsal olunub.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinin 2026-cı ilin yanvar-avqust ayları üzrə açıqladığı əsas makroiqtisadi göstəricilərin icmalında bildirilib.
Qeyd olunub ki, ÜDM real ifadədə 2025-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1,2 faiz artıb. Yanvar-iyul aylarında isə illik artım 1,4 faiz təşkil edib.
Hesabat dövründə neft-qaz ÜDM-i 26 milyard 181,9 milyon manat olub və illik ifadədə 0,8 faiz azalıb.
Qeyri-neft-qaz ÜDM-i isə 61 milyard 527,6 milyon manat təşkil edib. Bu sahədə 2,1 faiz artım qeydə alınıb.
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