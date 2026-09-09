 Məktəbəqədər təhsil sahəsində valideyn-dövlət-özəl əməkdaşlığı əsasında özəl bağçalara uşaqların qeydiyyatı başlayır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Məktəbəqədər təhsil sahəsində valideyn-dövlət-özəl əməkdaşlığı əsasında özəl bağçalara uşaqların qeydiyyatı başlayır

First News Media16:49 - Bu gün
Məktəbəqədər təhsil sahəsində valideyn-dövlət-özəl əməkdaşlığı əsasında özəl bağçalara uşaqların qeydiyyatı başlayır

Məktəbəqədər təhsil sahəsində valideyn-dövlət-özəl əməkdaşlığına əsaslanan maliyyələşmə müsabiqəsi çərçivəsində müəyyən edilmiş özəl məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə uşaqların elektron qeydiyyatına başlanılır.

1news.az xəbər verir ki, Valideynlər övladlarını mygov platforması vasitəsilə 14 sentyabr saat 15:00-dan başlayaraq 25 sentyabr saat 15:00-dək qeydiyyatdan keçirə bilərlər.

Elektron qeydiyyat prosesinin valideynlər üçün daha aydın və əlçatan olması məqsədilə məlumatlandırıcı videoçarxı diqqətinizə çatdırırıq.

Qeyd edək ki, yeni maliyyələşmə modelinin əsas məqsədi 2026–2027-ci tədris ilində məktəbəqədər təhsilin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, valideynlər üçün əlavə seçim imkanlarının yaradılması, məktəbəqədər təhsil xidmətlərinə əlçatanlığın artırılması və dövlət-özəl əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsidir.

Paylaş:
163

Aktual

Cəmiyyət

İlham Əliyev Xalq artisti Aleksandr Şarovskinin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb

Mövqe

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Cəmiyyət

FHN “zipline” faciəsinə aydınlıq gətirdi: “Nəzarət bizim səlahiyyətimizdə deyil”

Cəmiyyət

Bakıda doğuşdan qolları olmayan körpədən anası imtina edib

Cəmiyyət

Yasamalda 3 nəfərin öldüyü yanğınla bağlı MƏHKƏMƏ: Təqsirləndirilən şəxs ittihamı qəbul etdi

Sahibə Qafarova BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının prezidenti  ilə görüşüb

Mərhum jurnalist Nəcəf Nəcəfovun məzarındakı barelyefi oğurlayan şəxs tutulub

FHN “zipline” faciəsinə aydınlıq gətirdi: “Nəzarət bizim səlahiyyətimizdə deyil”

Redaktorun seçimi

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

Sizin üçün xəbərlər

“Kayu” bağçasında uşağın bədənində göyərmələr, diqqətsizlik: Valideynin ittihamlarına rəhbərlikdən CAVAB

“AzerGold” Söyüdlü (Zod) qızıl yatağında ilk qazma-partlayış əməliyyatını həyata keçirib - FOTO - VİDEO

“Premium” bina küləyə tab gətirmədi - “Sabah Residence”in fasadı UÇDU - FOTO - VİDEO

İpoteka Fondunun yeni sədri Osman Xaliyev kimdir? – DOSYE

Son xəbərlər

Yasamalda 3 nəfərin öldüyü yanğınla bağlı MƏHKƏMƏ: Təqsirləndirilən şəxs ittihamı qəbul etdi

Bu gün, 20:18

Sahibə Qafarova BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının prezidenti  ilə görüşüb

Bu gün, 17:55

Mərhum jurnalist Nəcəf Nəcəfovun məzarındakı barelyefi oğurlayan şəxs tutulub

Bu gün, 17:35

Almaniyada ultrasağçıların yüksəlişi, Ukrayna-Rusiya müharibəsi və yeni təhlükələr – ŞƏRH

Bu gün, 17:32

FHN “zipline” faciəsinə aydınlıq gətirdi: “Nəzarət bizim səlahiyyətimizdə deyil”

Bu gün, 17:30

Bakıda doğuşdan qolları olmayan körpədən anası imtina edib

Bu gün, 17:04

Məktəbəqədər təhsil sahəsində valideyn-dövlət-özəl əməkdaşlığı əsasında özəl bağçalara uşaqların qeydiyyatı başlayır

Bu gün, 16:49

Rusiya Ukraynanın liman və logistika obyektlərinə zərbələr endirib

Bu gün, 16:35

AQTA Bakıda çörək sexində nöqsanlar aşkarladı - VİDEO

Bu gün, 16:29

Azərbaycanın 16 cüdoçusu Budapeştdə “Böyük Dəbilqə”də mübarizə aparacaq

Bu gün, 16:07

Xalq artisti Aleksandr Şarovski II Fəxri xiyabanda dəfn edilib

Bu gün, 15:56

Naxçıvanda “bitum” yükündən 45 kiloqram metamfetamin çıxdı

Bu gün, 15:42

“Əmanətə Sədaqət” layihəsi çərçivəsində şəhid övladları üçün Bilik Günü tədbiri keçirilib - FOTO - VİDEO

Bu gün, 15:14

İlham Əliyev Xalq artisti Aleksandr Şarovskinin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb

Bu gün, 15:09

“Şəki yaylası”nda ölən 31 yaşlı gənc toyuna hazırlaşırmış

Bu gün, 14:47

Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzitlə 41 vaqon yük göndəriləcək

Bu gün, 14:36

Madriddə MAMA “Ana təbiət” beynəlxalq incəsənət sərgisinin açılışı olub - FOTO

Bu gün, 14:28

Nepalda sel fəlakətində ölənlərin sayı 1367-yə çatıb

Bu gün, 14:24

Bu kollecin keçmiş direktorlarına cinayət işi açıldı

Bu gün, 14:08

Ceyhun Bayramov Mirzoyanla görüşəcək

Bu gün, 13:51
Bütün xəbərlər