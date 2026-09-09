 FHN “zipline” faciəsinə aydınlıq gətirdi: “Nəzarət bizim səlahiyyətimizdə deyil” | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

FHN “zipline” faciəsinə aydınlıq gətirdi: “Nəzarət bizim səlahiyyətimizdə deyil”

First News Media17:30 - Bu gün
FHN “zipline” faciəsinə aydınlıq gətirdi: “Nəzarət bizim səlahiyyətimizdə deyil”

“Bu kimi qurğulara nəzarətin həyata keçirilməsi FHN-in səlahiyyətlərinə daxil deyil”.

1news.az-ın “Qafqazinfo”ya istinadən xəbərinə görə, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.

“Hadisənin baş verdiyi ərazidəki “zipline” iki stasionar dirək arasında bağlanılmış burazın üzərində quraşdırılıb, heç bir təhlükəsizlik cihazı və ya sığortalayıcı trosu olmayan diyircəklər üzərində öz ağırlığı, sərbəstdüşmə təcili və ətalət sürəti ilə hərəkət edən əyləncə qurğusudur. Qeyd olunan qurğu mexanikləşdirilmiş, yəni elektrik mühərriki və ya ötürücü bucurqad vasitəsilə hərəkət etdirilən qurğu olmadığından təhlükə potensiallı obyektlərərin siyahısına daxil deyil.

Bu səbəbdən FHN Sənayedə İşlərin Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyinin nəzarət sahəsinə aid deyil”, - açıqlamada qeyd olunub.

Qeyd edək ki, ötən gün “Şəki yaylası”nda baş verən faciə zamanı 2 nəfər həlak olub.

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