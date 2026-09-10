Azərbaycanda ötən il 1 yaşadək ölən uşaqların sayı açıqlanıb
2025-ci ildə Azərbaycanda 1 yaşadək ölən uşaqların statistikası açıqlanıb.
1news.az xəbər verir ki, bu, Dövlət Statistika Komitəsinin demoqrafik göstəricilərlə bağlı açıqladığı illik hesabatda öz əksini tapıb.
Belə ki, ötən il ölkə üzrə 1 yaşa qədər 1312 uşaq vəfat edib. Bunlardan 728-i oğlan, 584-ü qız olub.
Vəfat edən uşaqların 765 nəfəri şəhərdə, 547 nəfəri isə kənd yerlərində yaşayanlar olub. Bakı şəhərində vəfat edən uşaqların sayı 251, Naxçıvan MR-də isə 40 nəfər təşkil edib.
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