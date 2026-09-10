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Cəmiyyət

Hazırda Bakının bu yollarında sıxlıq var - SİYAHI

First News Media17:59 - 10 / 09 / 2026
Hazırda Bakının bu yollarında sıxlıq var - SİYAHI

Bakının bir sıra əsas yollarında nəqliyyatın hərəkətində sıxlıq yaranıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi məlumat yayıb.

Hazırda aşağıdakı yollarda sıxlıq müşahidə olunur:

 1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "Xırdalan" dairəsi istiqamətində; 
 2. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində; 
 3. Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər; 
 4. Dənizkənarı küçəsi, Bayraq Meydanının qarşısından "Azneft" dairəsi istiqamətində; 
 5. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində; 
 6. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində; 
 7. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər; 
 8. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər; 
 9. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində; 
 10. Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində; 
 11. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. - bunu xəbər halına salaq. Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi yayıb

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