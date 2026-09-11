 AMB 11 sentyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
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İqtisadiyyat

AMB 11 sentyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

First News Media09:14 - Bu gün
AMB 11 sentyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun 0,3 % azalaraq 1,9729 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1,4 % artaraq 2,0219 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9729

100 Rusiya rublu

2,0219

1 Avstraliya dolları

1,2174

1 Belarus rublu

0,5701

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1263

1 Çexiya kronu

0,0814

1 Çin yuanı

0,2533

1 Danimarka kronu

0,2639

1 Gürcü larisi

0,6527

1 Honq Konq dolları

0,2168

1 Hindistan rupisi

0,0178

1 İngilis funt sterlinqi

2,2956

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1754

1 İsveçrə frankı

2,0900

1 İsrail şekeli

0,5573

1 Kanada dolları

1,2283

1 Küveyt dinarı

5,5104

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3774

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5404

1 Moldova leyi

0,0990

1 Norveç kronu

0,1831

100 Özbək somu

0,0144

100 Pakistan rupisi

0,6127

1 Polşa zlotası

0,4561

1 Rumıniya leyi

0,3755

1 Serbiya dinarı

0,0168

1 Sinqapur dolları

1,3406

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4527

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3349

Türk lirəsi

0,0350

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0382

Yapon yeni

1,1015

Yeni Zelandiya dolları

0,9906

Qızıl

7363,8985

Gümüş

108,0860

Platin

3031,8565

Palladium

2194,8275

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