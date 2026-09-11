AMB 11 sentyabra olan valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun 0,3 % azalaraq 1,9729 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1,4 % artaraq 2,0219 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9729
|
100 Rusiya rublu
|
2,0219
|
1 Avstraliya dolları
|
1,2174
|
1 Belarus rublu
|
0,5701
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1263
|
1 Çexiya kronu
|
0,0814
|
1 Çin yuanı
|
0,2533
|
1 Danimarka kronu
|
0,2639
|
1 Gürcü larisi
|
0,6527
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2168
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0178
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2956
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1754
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0900
|
1 İsrail şekeli
|
0,5573
|
1 Kanada dolları
|
1,2283
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5104
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3774
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5404
|
1 Moldova leyi
|
0,0990
|
1 Norveç kronu
|
0,1831
|
100 Özbək somu
|
0,0144
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6127
|
1 Polşa zlotası
|
0,4561
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3755
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0168
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3406
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4527
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3349
|
Türk lirəsi
|
0,0350
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0382
|
Yapon yeni
|
1,1015
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9906
|
Qızıl
|
7363,8985
|
Gümüş
|
108,0860
|
Platin
|
3031,8565
|
Palladium
|
2194,8275