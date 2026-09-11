 Premyer Liqa: V tur "İmişli" - "Neftçi" oyunu ilə start götürəcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İdman

Premyer Liqa: V tur "İmişli" - "Neftçi" oyunu ilə start götürəcək

First News Media09:16 - Bu gün
Premyer Liqa: V tur "İmişli" - "Neftçi" oyunu ilə start götürəcək

Misli Premyer Liqasında V tura bu gün start veriləcək.

1news.az xəbər verir ki, günün yeganə matçında "Neftçi" "İmişli"nin qonağı olacaq.

Qarşılaşma Yevlax şəhər stadionunda, saat 16:30-da start götürəcək.

Paytaxt təmsilçisi 9 xalla liderdir. Meydan sahibləri 4 xalla 8-ci pillədə qərarlaşıb.

Misli Premyer Liqası

I dövrə, V tur

11 sentyabr

16:30. "İmişli" – "Neftçi"

Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Şirmamed Mamedov, Kərim Zeynalov, Fərid Hacıyev.

VAR: Emin Əliyev.

AVAR: Akif Əmirəli.

Hakim-inspektor: Ömər Paşayev.

AFFA nümayəndəsi: Nəriman Axundov.

Yevlax şəhər stadionu

Xatırladaq ki, V turun digər qarşılaşmaları 12, 13 və 14 sentyabrda baş tutacaq.

Paylaş:
166

Aktual

Rəsmi

Rəqabətin inkişafı və inhisarçılığın qarşısının alınması ilə bağlı Milli Fəaliyyət Planı təsdiqlənib

İqtisadiyyat

Əli Əsədov iclas keçirdi - 2027-ci ilin büdcə zərfinin hökumətə təqdim olunması üçün tapşırıqlar verilib

İqtisadiyyat

“Bank Respublika”nın və “AccessBank”ın səhmdarları mühüm əqdi təsdiqləyiblər

İdman

“Sabah”ın dəst-xətti Kerrikin modelinə qarşı: “Old Trafford”dakı məğlubiyyətin təhlili

İdman

“Sabah”ın dəst-xətti Kerrikin modelinə qarşı: “Old Trafford”dakı məğlubiyyətin təhlili

Azərbaycanın minifutbol klublarının Çempionlar Liqasındakı rəqibləri bəlli olub

"Karvan-Yevlax" klubu ötən ay müqavilə bağladığı Nemət Şixamirovla yolları ayırıb

Azərbaycan oxatanları Fatimə Hüseynli və Yaylagül Ramazanova Belarusda medal qazanıblar

Redaktorun seçimi

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

Sizin üçün xəbərlər

Koxalski “Qarabağ”dan ayrılır

"Qarabağ" Koxalskini bu qiymətə satdı

"Sabah" uşaq futbolunun inkişafına dəstək məqsədilə 10 milyon manatlıq maliyyə proqramı yaradacaq

Premyer Liqa: V tur "İmişli" - "Neftçi" oyunu ilə start götürəcək

Son xəbərlər

Azərbaycanda fəaliyyətinə icazə verilən heyvan bazarlarının sayı 20-yə çatıb

Bu gün, 17:59

Şirvan, İsmayıllı, Lənkəran və Xocavənddə ağaclar qanunsuz kəsilib

Bu gün, 17:55

Rəqabətin inkişafı və inhisarçılığın qarşısının alınması ilə bağlı Milli Fəaliyyət Planı təsdiqlənib

Bu gün, 17:39

Belarus müharibəyə hazırlaşır? - Lukaşenkodan açıqlama

Bu gün, 17:28

Metroda xətlərin ayrılmasına görə daha bir ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayır - XƏRİTƏ

Bu gün, 17:15

Diplomatik korpusun nümayəndələri Şuşada

Bu gün, 17:13

Braziliyada təyyarə qəzası: ölənlər var

Bu gün, 16:52

Həftəsonu hava dəyişir: leysan və dolu ehtimalı var

Bu gün, 16:46

Əli Əsədov iclas keçirdi - 2027-ci ilin büdcə zərfinin hökumətə təqdim olunması üçün tapşırıqlar verilib

Bu gün, 16:28

Serbiya prezidenti vəzifəsindən istefa verəcək

Bu gün, 16:08

Kolleclərdə boş qalan yerlərə qəbulun nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 16:05

Rezidenturaya boş qalan plan yerlərinə qəbulun nəticələri elan edilib

Bu gün, 16:05

Azərbaycanla Britaniya arasında münasibətlər daha da inkişaf edəcək

Bu gün, 16:04

Xarici diplomatlar Qarabağ Universitetinin fəaliyyəti ilə tanış olublar

Bu gün, 15:32

Slovakiyanın müdafiə naziri Azərbaycana səfər edəcək

Bu gün, 15:27

“Bank Respublika”nın və “AccessBank”ın səhmdarları mühüm əqdi təsdiqləyiblər

Bu gün, 15:25

Rusiyada iPhone smartfonları bloklanacaq? - Deputatıdan ÇAĞIRIŞ

Bu gün, 15:16

Ərinin meyitini basdırıb üzərinə gül əkən qadının hökmü AÇIQLANDI

Bu gün, 15:03

Novo Nordisk uşaq piylənməsi ilə bağlı yeni nəticələri açıqlayıb

Bu gün, 14:54

Milli Məclisdə magistraturada təhsilin bir ilə endirilməsi təklif edilib

Bu gün, 14:45
Bütün xəbərlər