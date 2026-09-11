Şəkidə 4 nəfəri çaqqal dişləyib - YENİLƏNİB
Şəki şəhərində 4 nəfər çaqqal hücumuna məruz qalıb.
1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, TƏBİB-dən bildirilib ki, bu gün saat 11:10 radələrində yırtıcı heyvan dişləməsi səbəbilə 4 nəfər (2 kişi, 2 qadın) Şəki rayon Mərkəzi Xəstəxanasınn Təcili tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub.
Pasiyentlərə bədənin müxtəlif nahiyələrinin açıq yarası diaqnozları təyin olunub və zəruri tibbi xidmətlər göstərilib.
Vəziyyətləri stabil qiymətləndirilən şəxslər ambulator müalicə üçün evə buraxılıb.
13:10
Şəki şəhərində 4 nəfər çaqqal hücumuna məruz qalıb.
1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə bu gün səhər saatlarında şəhərin M.Ə.Rəsulzadə prospektində baş verib.
71 yaşlı Oktay Əliyev, Töhvə Məmmədova (71), Reyhanə Muxtarova (61) və Sənan Əmirlini (36) küçədə çaqqal dişləyib.
Xəsarət alan şəxslər Şəki Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Hazırda onların müalicəsi davam etdirilir.