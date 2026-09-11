 Nazir: Zəngəzur dəhlizi Mərkəzi Asiya-Azərbaycan-Türkiyə enerji körpüsünə çevriləcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Nazir: Zəngəzur dəhlizi Mərkəzi Asiya-Azərbaycan-Türkiyə enerji körpüsünə çevriləcək

Qafar Ağayev13:21 - Bu gün
Nazir: Zəngəzur dəhlizi Mərkəzi Asiya-Azərbaycan-Türkiyə enerji körpüsünə çevriləcək

“Naxçıvan üzərindən Azərbaycan-Türkiyə elektrik enerjisi bağlantısının yaradılması üzrə işlər davam etdirilir”.

1news.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov Azərbaycan-Türkiyə V Enerji Forumunda çıxışı zamanı deyib.

Nazir bildirib ki, ilkin mərhələdə Naxçıvandan Türkiyəyə 1 giqavat elektrik enerjisinin ötürülməsi nəzərdə tutulur.

Onun sözlərinə görə, hazırda optimal bağlantı və maliyyələşdirmə modeli üzrə müzakirələr davam edir.

P.Şahbazov qeyd edib ki, Naxçıvanın Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə Azərbaycanın vahid elektrik enerjisi sisteminə qoşulması layihənin daha geniş regional perspektivini formalaşdırır.

“Bu istiqamətdə Cəbrayılda zəruri enerji infrastrukturu yaradılıb. 1000 meqavat ötürmə qabiliyyətinə malik 330 kilovoltluq Cəbrayıl-Ağbənd yüksək gərginlikli elektrik ötürmə xəttinin tikintisi isə yekunlaşmaq üzrədir”.

O əlavə edib ki, növbəti mərhələdə Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə Naxçıvan və Türkiyə ilə elektrik bağlantısının yaradılması nəzərdə tutulur.

Nazirin sözlərinə görə, bu layihə yalnız Azərbaycan və Türkiyə arasında yeni elektrik xəttinin yaradılması ilə məhdudlaşmır. Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə layihənin Xəzərin hər iki sahilində yerləşən türk dövlətlərinin enerji sistemlərini birləşdirərək Mərkəzi Asiya-Azərbaycan-Türkiyə enerji körpüsünə çevrilməsi nəzərdə tutulur.

 

Paylaş:
147

Aktual

Rəsmi

Rəqabətin inkişafı və inhisarçılığın qarşısının alınması ilə bağlı Milli Fəaliyyət Planı təsdiqlənib

İqtisadiyyat

Əli Əsədov iclas keçirdi - 2027-ci ilin büdcə zərfinin hökumətə təqdim olunması üçün tapşırıqlar verilib

İqtisadiyyat

“Bank Respublika”nın və “AccessBank”ın səhmdarları mühüm əqdi təsdiqləyiblər

İdman

“Sabah”ın dəst-xətti Kerrikin modelinə qarşı: “Old Trafford”dakı məğlubiyyətin təhlili

Siyasət

Azərbaycanla Britaniya arasında münasibətlər daha da inkişaf edəcək

Slovakiyanın müdafiə naziri Azərbaycana səfər edəcək

Alparslan Bayraktar: Azərbaycan-Türkiyə Naxçıvan elektrik bağlantısında mühüm mərhələ geridə qalıb

Nazir: Zəngəzur dəhlizi Mərkəzi Asiya-Azərbaycan-Türkiyə enerji körpüsünə çevriləcək

Redaktorun seçimi

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycan XİN Braziliyanı təbrik edib

Azərbaycan BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında geniş tərkibdə nümayəndə heyəti ilə iştirak edəcək

Bakı PISA-da riyaziyyat üzrə 29-cu oldu

PISA nəticələri təhsil siyasəti üçün mühüm göstəricidir – Emin Əmrullayev

Son xəbərlər

Azərbaycanda fəaliyyətinə icazə verilən heyvan bazarlarının sayı 20-yə çatıb

Bu gün, 17:59

Şirvan, İsmayıllı, Lənkəran və Xocavənddə ağaclar qanunsuz kəsilib

Bu gün, 17:55

Rəqabətin inkişafı və inhisarçılığın qarşısının alınması ilə bağlı Milli Fəaliyyət Planı təsdiqlənib

Bu gün, 17:39

Belarus müharibəyə hazırlaşır? - Lukaşenkodan açıqlama

Bu gün, 17:28

Metroda xətlərin ayrılmasına görə daha bir ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayır - XƏRİTƏ

Bu gün, 17:15

Diplomatik korpusun nümayəndələri Şuşada

Bu gün, 17:13

Braziliyada təyyarə qəzası: ölənlər var

Bu gün, 16:52

Həftəsonu hava dəyişir: leysan və dolu ehtimalı var

Bu gün, 16:46

Əli Əsədov iclas keçirdi - 2027-ci ilin büdcə zərfinin hökumətə təqdim olunması üçün tapşırıqlar verilib

Bu gün, 16:28

Serbiya prezidenti vəzifəsindən istefa verəcək

Bu gün, 16:08

Kolleclərdə boş qalan yerlərə qəbulun nəticələri açıqlanıb

Bu gün, 16:05

Rezidenturaya boş qalan plan yerlərinə qəbulun nəticələri elan edilib

Bu gün, 16:05

Azərbaycanla Britaniya arasında münasibətlər daha da inkişaf edəcək

Bu gün, 16:04

Xarici diplomatlar Qarabağ Universitetinin fəaliyyəti ilə tanış olublar

Bu gün, 15:32

Slovakiyanın müdafiə naziri Azərbaycana səfər edəcək

Bu gün, 15:27

“Bank Respublika”nın və “AccessBank”ın səhmdarları mühüm əqdi təsdiqləyiblər

Bu gün, 15:25

Rusiyada iPhone smartfonları bloklanacaq? - Deputatıdan ÇAĞIRIŞ

Bu gün, 15:16

Ərinin meyitini basdırıb üzərinə gül əkən qadının hökmü AÇIQLANDI

Bu gün, 15:03

Novo Nordisk uşaq piylənməsi ilə bağlı yeni nəticələri açıqlayıb

Bu gün, 14:54

Milli Məclisdə magistraturada təhsilin bir ilə endirilməsi təklif edilib

Bu gün, 14:45
Bütün xəbərlər