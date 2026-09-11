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Cəmiyyət

Milli Məclisdə magistraturada təhsilin bir ilə endirilməsi təklif edilib

First News Media14:45 - Bu gün
Milli Məclisdə magistraturada təhsilin bir ilə endirilməsi təklif edilib

Milli Məclisdə magistratura təhsilinin müddətinin 1 ilə endirilməsi təklif edilib.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Ceyhun Məmmədov parlamentin Elm və təhsil komitəsinin bugünkü iclasında deyib. O xatırladıb ki, hər il Azərbaycanda magistraturaya qəbulda boş qalan yer sayı 4 min və daha çox olur:

"Çünki gənclər 2 il oxumaq istəmirlər. Bu müddət uzundur və təklif edirəm ki, magistratura təhsili 1 ilə endirilsin".

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