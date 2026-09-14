 Ramiz Mehdiyevin cinayət işi məhkəməyə göndərildi | 1news.az | Xəbərlər
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Siyasət

Ramiz Mehdiyevin cinayət işi məhkəməyə göndərildi

First News Media17:10 - Bu gün
Ramiz Mehdiyevin cinayət işi məhkəməyə göndərildi

Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyevin bir sıra ağır cinayətlərdə ittiham olunduğu cinayət işi üzrə istintaq başa çatıb.

1news.az Gününsəsi.info-ya istinadla xəbər verir ki, cinayət işinin materialları baxılması üçün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib.

Məlumata görə, iş üzrə ittiham aktında Ramiz Mehdiyevin sabiq köməkçisi Eldar Əmirov da təqsirləndirilən şəxs qismində yer alıb.

Onun da cinayət işinə də Ramiz Mehdiyevin işi ilə birlikdə baxılacaq.

Məlumatda o da qeyd olunur ki, Ramiz Mehdiyevin oğlu Timur Mehdiyev və kürəkəni İlham Əliyevin adları cinayət işində şahid qismində yer alıb. Onların da məhkəmədə ifadəsi dinləniləcək.

Cinayət işinə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılacaq.

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