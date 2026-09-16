 Xankəndi İncəsənət Məktəbi fəaliyyətə başlayacaq | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Xankəndi İncəsənət Məktəbi fəaliyyətə başlayacaq

First News Media17:19 - Bu gün
Xankəndi İncəsənət Məktəbi fəaliyyətə başlayacaq

Xankəndi İncəsənət Məktəbi fəaliyyətə başlayacaq.

1news.az xəbər verir ki, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə 2014-cü il 17 iyun tarixli 196 nömrəli Qərarla təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısı”na dəyişiklik edilərək Xankəndi şəhər İncəsənət Məktəbi Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən incəsənət təhsili müəssisəsi kimi təsbit edilir.

Eyni dəyişikliklə Füzuli şəhər Kurmanqazı adına İncəsənət Məktəbinin də müvafiq hüquqi statusu rəsmiləşdirilir.

Xankəndidə İncəsənət Məktəbinin fəaliyyətə başlaması işğaldan azad edilmiş ərazilərdə sosial, təhsil və mədəni infrastrukturun bərpasının mühüm istiqamətlərindən biridir. Məktəbin yaradılması uşaqların və gənclərin incəsənət təhsilinə əlçatanlığının təmin edilməsinə, onların yaradıcı potensialının üzə çıxarılmasına və Qarabağın zəngin mədəni ənənələrinin gələcək nəsillərə ötürülməsinə xidmət edəcək.

İlkin mərhələdə məktəbdə 100-dək şagirdin təhsil alması, sonrakı mərhələlərdə isə şagird sayının ən azı üç dəfə artırılması nəzərdə tutulur. Tədris musiqi ilə yanaşı, tələbat əsasında incəsənətin digər istiqamətlərini də əhatə edəcək.

Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə incəsənət təhsilinə olan tələbatın müəyyənləşdirilməsi məqsədilə MyCulture vahid şəxsi kabinetində xüsusi elektron müraciət bölməsi yaradılıb. Xankəndi, Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, Cəbrayıl və Zəngilan üzrə indiyədək 300 nəfər qeydiyyatdan keçib. Daxil olan müraciətlər ərazilər və ixtisaslar üzrə təhlil edilərək tədrisin təşkili, ixtisasların müəyyənləşdirilməsi və müəllim təminatı zamanı nəzərə alınacaq.

Xankəndidə yeni incəsənət məktəbinin fəaliyyətə başlaması Böyük Qayıdış prosesinin mədəni və yaradıcı mühitlə tamamlanmasına xidmət edən mühüm addımdır. Xankəndidə həyatla birlikdə musiqi, yaradıcılıq və incəsənət təhsili də yeni mərhələyə qədəm qoyur.

Paylaş:
61

Aktual

Mövqe

Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıq: Diplomatların səfəri niyə Ermənistanda əks-sədaya səbəb oldu? - ŞƏRH

Rəsmi

Ülvi Quliyev "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib

Cəmiyyət

Azərbaycanda internet tarifləri artırılır - Minimum 25 manat olacaq

Rəsmi

Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında “Qobustan” GES-in açılışı ilə bağlı paylaşım edilib

Cəmiyyət

“Etilen-Polietilen Zavodu”na media turu təşkil olunub

Sosial şəbəkələrdə satılan arıqlama məhsullarından təhlükəli maddə çıxdı - FOTO

Xankəndi İncəsənət Məktəbi fəaliyyətə başlayacaq

Türkiyə-Azərbaycan Universitetində oxuyan tələbələrin sayı açıqlandı

Redaktorun seçimi

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

Sizin üçün xəbərlər

Şirvan, İsmayıllı, Lənkəran və Xocavənddə ağaclar qanunsuz kəsilib

Sabah Bakıda yağış gözlənilir - PROQNOZ

Yasamalda 3 nəfərin öldüyü yanğınla bağlı MƏHKƏMƏ: Təqsirləndirilən şəxs ittihamı qəbul etdi

34 dərəcə isti olacaq - “Bilik günü”nün havası açıqlandı

Son xəbərlər

“Etilen-Polietilen Zavodu”na media turu təşkil olunub

Bu gün, 17:51

Sosial şəbəkələrdə satılan arıqlama məhsullarından təhlükəli maddə çıxdı - FOTO

Bu gün, 17:44

Xankəndi İncəsənət Məktəbi fəaliyyətə başlayacaq

Bu gün, 17:19

Türkiyə-Azərbaycan Universitetində oxuyan tələbələrin sayı açıqlandı

Bu gün, 17:13

“Dağıdılan məscidlər və abidələr təsadüfi itkilər kimi qiymətləndirilə bilməz” - ŞƏRH

Bu gün, 17:07

Badamdarda mənzildə partlayış – Xəsarət alan var

Bu gün, 17:06

Samir Səlimli: “Azərikimya” İB-də modernləşdirmənin yeni mərhələsi başlayır

Bu gün, 16:50

Vüqar İskəndərov: Azərbaycan artıq reallığa uyğunlaşan deyil, reallıq yaradan dövlətdir

Bu gün, 16:46

Enerji Dialoqu Platforması çərçivəsində “Etelen-Polietilen” zavoduna media turu təşkil olunub

Bu gün, 16:44

Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

Bu gün, 16:35

AYNA yollarda nişanlanma və xətlənmə işləri aparacaq

Bu gün, 16:35

Alen Simonyan: Hikmət Hacıyevlə daim əlaqə saxlayırıq

Bu gün, 16:34

Şahin Mustafayev növbəti dəfə federasiya prezidenti seçilib

Bu gün, 16:27

Azərbaycanda elmi dərəcəsi olan hərbçilərlə bağlı yenilik: "Leytenant" rütbəsinin müddəti azaldılır

Bu gün, 16:23

Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıq: Diplomatların səfəri niyə Ermənistanda əks-sədaya səbəb oldu? - ŞƏRH

Bu gün, 16:16

Ülvi Quliyev "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 16:03

Həlak olan minatəmizləyənlərin ailə üzvlərinə Prezident təqaüdünün təyini üçün sənədlər müəyyənləşib

Bu gün, 15:56

Füzuli və Xankəndi şəhər incəsənət məktəbləri Mədəniyyət Nazirliyinin siyahısına salınıb

Bu gün, 15:40

Tələbələrə nəqliyyat ödənişlərində yeni bonus imkanı

Bu gün, 15:15

Cəlilabadda 18 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 15:14
Bütün xəbərlər