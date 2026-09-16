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Cəmiyyət

Şahin Mustafayev növbəti dəfə federasiya prezidenti seçilib

First News Media16:27 - Bu gün
Şahin Mustafayev növbəti dəfə federasiya prezidenti seçilib

Azərbaycanın Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev növbəti müddətə Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyasının (ASTF) prezidenti seçilib.

Bu barədə 1news.az-a ASTF-nın mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

2014-cü ildən federasiyaya rəhbərlik edən Şahin Mustafayev qarşıdakı 4 il ərzində də Azərbaycan stolüstü tennisinin daha da inkişaf etdirilməsi, idmançıların beynəlxalq arenada daha böyük uğurlar qazanması və yeni perspektivli tennisçilərin yetişdirilməsi istiqamətində səmərəli fəaliyyətini davam etdirəcək.

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