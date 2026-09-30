 Şahin Mustafayev İranda Məhəmməd Qalibaf və Möhsin Rzai ilə görüşüb - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İqtisadiyyat

Şahin Mustafayev İranda Məhəmməd Qalibaf və Möhsin Rzai ilə görüşüb - FOTO

1news Redaksiyası10:55 - Bu gün
Şahin Mustafayev İranda Məhəmməd Qalibaf və Möhsin Rzai ilə görüşüb - FOTO

Azərbaycan Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti İran İslam Respublikasına səfəri çərçivəsində bu ölkənin rəsmiləri ilə geniş tərkibli görüşlər keçirib.

Bu barədə 1news.az-a Nazirlər Kabinetinin Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, görüşlərdə ölkə başçıları arasında formalaşmış səmimi münasibətlərin ikitərəfli əlaqələrin inkişafına və birgə layihələrin icrasının sürətlənməsinə çox müsbət təsir göstərdiyi vurğulanıb.

Səfər zamanı İran Parlamentinin sədri Məhəmməd Qalibaf ilə keçirilən görüşdə ölkələrimiz tərəfindən irəli sürülən birgə təşəbbüslərin reallaşmasında və qarşılıqlı əlaqələrin daha da yaxınlaşmasında parlamentlərin vacib rolu qeyd edilib.

Daha sonra nümayəndə heyəti İranın Milli Təhlükəsizlik Ali Şurasının katibi Möhsin Rzai ilə görüşüb və ikitərəfli gündəliyin aktual məsələləri müzakirə edilib.

Səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti İranın neft naziri Möhsin Paknejad və energetika naziri Abbas Aliabadi ilə məhsuldar müzakirələr aparıb,hər iki ölkənin iqtisadiyyatı üçün önəmli olan layihələr nəzərdən keçirilib və əməkdaşlıq perspektivləri dəyərləndirilib.

Paylaş:
139

Aktual

Mövqe

Bu, necə baş vermişdi? – Qərbi Azərbaycandan azərbaycanlıların deportasiyasının faciəli xronikası

İqtisadiyyat

Elektron pul köçürmələrində yeni hədd 50 min manat müəyyən edildi - Yeni QƏRAR - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Hərbçilərin əməkhaqları artırılır

Rəsmi

Prezident Birləşmiş Krallığın müdafiə üzrə dövlət nazirini qəbul edib - FOTO

İqtisadiyyat

Elektron pul köçürmələrində yeni hədd 50 min manat müəyyən edildi - Yeni QƏRAR - YENİLƏNİB

Şahin Mustafayev İranda Məhəmməd Qalibaf və Möhsin Rzai ilə görüşüb - FOTO

Azərbaycan neftinin qiyməti ucuzlaşıb

AMB sentyabrın son gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Redaktorun seçimi

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanda 8 ayda dövlət xəttilə 263 milyon manat ipoteka krediti verilib

Anar Quliyev: Bakı 2040-cı ilədək çoxmərkəzli şəhərə çevriləcək

Azərbaycan nefti 2 faizədək ucuzlaşıb

Bakıda İkinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu keçiriləcək

Son xəbərlər

Bu, necə baş vermişdi? – Qərbi Azərbaycandan azərbaycanlıların deportasiyasının faciəli xronikası

Bu gün, 18:05

“PAŞA Holding” AFAQ layihəsinə dəstəyini davam etdirir - FOTO

Bu gün, 17:32

Azərbaycan və İran arasında hərbi sahədə əlaqələr müzakirə edilib

Bu gün, 17:25

AQTA xəbərdarlıq edir: Antibiotikləri həkim məsləhəti olmadan qəbul etməyin

Bu gün, 17:23

Elektron pul köçürmələrində yeni hədd 50 min manat müəyyən edildi - Yeni QƏRAR - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:16

İranın Gürcüstandakı səfiri XİN-ə çağırılıb

Bu gün, 17:04

Azərbaycan və Özbəkistan MN arasında əməkdaşlıq planı imzalanıb

Bu gün, 17:03

Azərbaycan yeni mərmiatan dron istehsal edib

Bu gün, 16:56

Azərbaycan-BƏƏ hərbi-texniki əlaqələrinin inkişaf perspektivləri müzakirə edilib

Bu gün, 16:44

Maştağada saxta alkoqollu içkilərin satışı aşkarlanıb - FOTO

Bu gün, 16:40

Hərbçilərin əməkhaqları artırılır

Bu gün, 16:28

Azərbaycan boksçuları U-17 Avropa çempionatında iştirak edəcəklər

Bu gün, 16:22

Dilan Polat “Prezidenti təhqir etmə” ittihamı ilə saxlanıldı

Bu gün, 16:00

Azərbaycanlı qadının Lahorda zorakılığa məruz qalması ilə bağlı həbs olunanlar var - Komitədən açıqlama

Bu gün, 15:56

“Flydubai” İsrailə uçuşları dayandırdı – Təyyarədəki insident araşdırılır

Bu gün, 15:29

Prezident Birləşmiş Krallığın müdafiə üzrə dövlət nazirini qəbul edib - FOTO

Bu gün, 15:28

Türkiyəli aktrisa Afra Saraçoğlunun narkotik testi pozitiv çıxıb

Bu gün, 15:20

Ombudsmanın maaşı 12 min manata qaldırılıb

Bu gün, 15:01

Qanun niyə Milli Məclisə geri qaytarıldı? - Prezidentin köməkçisi AÇIQLADI

Bu gün, 14:40

Netanyahu: “Flydubai” reysi ilə bağlı vəziyyət nəzarət altındadır

Bu gün, 14:16
Bütün xəbərlər