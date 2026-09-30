 Zakir Həsənov: Azərbaycan Ordusunun arsenalında müasir silah-sursat və döyüş texnikası mövcuddur. | 1news.az | Xəbərlər
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Zakir Həsənov: Azərbaycan Ordusunun arsenalında müasir silah-sursat və döyüş texnikası mövcuddur.

10:42 - Bu gün
Zakir Həsənov: Azərbaycan Ordusunun arsenalında müasir silah-sursat və döyüş texnikası mövcuddur.

Azərbaycan Ordusunun arsenalında müasir silah-sursat və döyüş texnikası mövcuddur.

Müdafiə Nazirliyindən 1news.az-a verilən məlumata görə, bu barədə müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov ADEX-2026 sərgisinin iştirakçılarına müraciətində bildirib.

Müraciətdə deyilir:

"Hörmətli sərgi iştirakçıları, hörmətli qonaqlar!

Sizi 6-cı ADEX-2026 Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə sərgisində salamlayır və dəvətimizi qəbul edərək sərgidə təmsil olunan bütün ölkələrin nümayəndələrinə uğurlar arzulayıram!

Əminik ki, ölkəmizdə keçirilən 6-cı ADEX-2026 Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə sərgisi iştirakçı ölkələrin hərbi potensialının nümayişi, yeni müqavilələrin imzalanması və birgə layihələrin müzakirəsi üçün geniş imkanlar yaradacaqdır.

Bu sərginin qabaqcıl texnologiyaların istehsalı sahəsində təcrübə mübadiləsi, müdafiə və təhlükəsizlik məsələləri üzrə perspektivlərin dəyərləndirilməsi üçün mühüm platforma olmaqla yanaşı, mövcud hərbi-texniki əməkdaşlığın inkişafına, yeni təşəbbüslərin və birgə layihələrin reallaşdırılmasına təkan verəcəyinə inanıram.

Azərbaycan təhlükəsizliyin və dayanıqlı sülhün qorunması, müdafiə qüdrətinin artırılması məqsədilə beynəlxalq əməkdaşlığa daim açıqdır və bu istiqamətdə tərəfdaşlığın dərinləşməsində maraqlıdır. Regionda sabitliyin təmin edilməsi və irimiqyaslı iqtisadi layihələrin təhlükəsizliyi ölkəmiz üçün prioritetdir.

Bildiyiniz kimi, elmin və texniki tərəqqinin sürətli inkişafı ənənəvi müdafiə üsullarını tədricən yeni yanaşmalarla əvəz edir. İnnovativ həllərin və yüksək dəqiqliyə malik silahların tətbiqi ilə həyata keçirilən təmassız əməliyyatlar hərbi tapşırıqların xarakterini kökündən dəyişir. Neyroşəbəkə, lazer texnologiyalarına əsaslanan vasitələr, müxtəlif təyinatlı pilotsuz uçuş aparatları, süni intellektlə idarə olunan insansız sistemlər dövlətlərin müdafiə konsepsiyasına tamamilə fərqli baxış tələb edir.

Dövrün çağırışları və əldə edilən döyüş təcrübələri sabitliyin qorunması üçün qabaqcıl texnologiyalar əsasında istehsal olunan hərbi texnika və avadanlıqlara sahib olmağı vacib şərtə çevirir. Bu baxımdan, Azərbaycan Respublikası da Ordumuzun əməliyyat imkanlarının genişləndirilməsinə, maddi-texniki bazasının yenilənməsinə və ən müasir silah sistemləri ilə təchizatına xüsusi əhəmiyyət verir.

Təbii ki, yeniliklərin tətbiqi hərbi qulluqçuların bilik və bacarıqlarının da daim təkmilləşdirilməsini tələb edir. Şəxsi heyətin hazırlıq prosesinin dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılması, qabaqcıl orduların təcrübəsinin öyrənilməsi və birgə təlimlərdə iştirakı istiqamətində ardıcıl tədbirlər görülür. Eyni zamanda, hərbi mütəxəssislərimiz qlobal münaqişələrdə istifadə olunan döyüş vasitələrinin xüsusiyyətlərini təhlil edir və yerli şəraitə uyğun tətbiq imkanlarını araşdırırlar.

Danılmaz faktdır ki, son illərdə əldə edilən uğurların əsas səbəbi Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin ordu quruculuğuna göstərdiyi xüsusi diqqətdir. Dünyanın ən yüksək texniki standartlarına cavab verən hərbi texnikanın arsenalımıza daxil edilməsi və şəxsi heyətin peşəkar hazırlığı dövlət başçısının birbaşa nəzarəti altında aparılan islahatlar sayəsində mərhələli şəkildə həyata keçirilir.

Qürurla bildirmək istərdim ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin yüksək qayğısı, həmçinin Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın davamlı dəstəyi sayəsində ordumuzun silahlanmasında dünyada mövcud olan ən son texniki göstəricilər və rəqəmsal yeniliklər əsasında yaradılmış müasir silah-sursat və döyüş texnikası mövcuddur.

Vətən müharibəsində və sonrakı əməliyyatlarda qazanılan qələbələr ordu quruculuğunda uğurla həyata keçirilən islahatların bariz nümunəsidir.

Azərbaycanın hərbi sənaye kompleksinin imkanlarından danışarkən onu da qeyd etmək istərdim ki, ölkəmiz bu sahədə geniş potensiala malikdir. Müəssisələrimizdə dünya bazarında rəqabətədavamlı, mindən artıq çeşiddə müdafiə təyinatlı məhsul – silahlar, sursatlar, insansız sistemlər istehsal olunur. Eyni zamanda, zirehli texnika və aviasiya vasitələrinin əsaslı təmiri, modernləşdirilməsi uğurla yerinə yetirilir.

6-cı ADEX-2026 Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə sərgisinin ölkəmizdə keçirilməsi texniki həllərin müzakirəsi və nümayiş etdirilən yeniliklərlə tanışlıq baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır. Eyni zamanda, belə tədbirlər Azərbaycanı etibarlı strateji tərəfdaş kimi təqdim edən mühüm platformadır.

Xarici qurumlar və biznes dairələri tərəfindən sərgiyə göstərilən böyük maraq bu tədbirin qlobal nüfuzunu təsdiq edir. Müdafiə sənayesinin inkişafına töhfə verən bu cür sərgilər həm də yeni əməkdaşlıq imkanlarının müəyyənləşdirilməsinə xidmət edir.

İnanıram ki, sərgi iştirakçı ölkələr üçün hərbi-texniki əməkdaşlıqda yeni perspektivlər açacaq, dostluq münasibətlərini möhkəmləndirəcək və innovativ texnoloji bazanın təkmilləşdirilməsinə şərait yaradacaqdır.

Əminəm ki, ADEX-2026 günlərində aparılacaq müzakirələr ölkələr arasında qarşılıqlı əməkdaşlığın dərinləşməsi üçün əlverişli zəmin yaradacaq, müdafiə sahəsinin inkişafına, dünyada dayanıqlı sülhün və təhlükəsizliyin təmin edilməsinə mühüm töhfələr verəcəkdir.

Hər birinizə sülh naminə fəaliyyətinizdə uğurlar, təmsil etdiyiniz ölkələrə əmin-amanlıq və tərəqqi arzulayıram!

Təşkilatçılara və iştirakçılara, eləcədə bütün dostlarımıza qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmağı arzulayır, yeni nailiyyətlər diləyirəm!"

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